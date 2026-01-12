En vivo
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Bloqueo en vía Panamericana entre Popayán y Cali por liberación de líder capturado en Bucaramanga

Los manifestantes exigen la libertad de Ismael Guetio, reconocido líder social, capturado por la policía en el departamento de Santander en medio de un operativo.

Protesta en Cajibío mantiene bloqueada la vía Panamericana entre Cali y Popayán.
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

