Bloqueo en vía Panamericana entre Popayán y Cali por liberación de líder capturado en Bucaramanga

Comunidades campesinas, junto a integrantes del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, realizan desde la mañana de este domingo realizan un bloqueo permanente en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, a la altura del sector El Cairo, en el municipio de Cajibío, norte del departamento del Cauca.

Los manifestantes exigen la libertad de Ismael Guetio, reconocido líder social y productor de panela, quien, según denuncian, fue capturado en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, por parte de la Policía Nacional en un procedimiento.

"Exigimos al Gobierno nacional que se busquen los mecanismos necesarios para la liberación de nuestro compañero, una persona comprometida con el suroccidente colombiano, pero también con la reforma agraria y con políticas que buscan un camino hacia una verdadera transformación social", dijo uno de los voceros del bloqueo.

De acuerdo con información suministrada por la policía de ese departamento, el líder tenía como destino la ciudad de Cúcuta, su objetivo era realizar diferentes protestas en contra de los Estados Unidos.



"Nos encontramos hoy, 11 de enero de 2026, en la vía Panamericana, en una acción de movilización exigiendo la libertad de nuestro compañero Ismael Guetio. Por eso estamos aquí, en esta jornada de protesta, reclamando su liberación", expresó el vocero.

Las autoridades confirmaron que su captura se produjo, debido a que tenía una orden de captura vigente, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal Segundo y la Fiscalía Seccional Cauca, por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado e invasión de tierras o edificaciones.