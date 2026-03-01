El 8 de marzo marcará el verdadero inicio de la carrera presidencial, según experto

En un momento clave para el panorama político nacional, Colombia entra en la recta previa a una jornada electoral que podría redefinir el mapa rumbo a la Casa de Nariño. Tras el cierre del tercer mes del año, el foco está puesto en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, una fecha que, según analistas, marcará el verdadero inicio de la carrera presidencial de 2026.

En entrevista con Sala de Prensa Blu, el analista Pedro Viveros examinó los resultados de la más reciente encuesta de Invamer y aseguró que el país está a punto de entrar en una nueva etapa política.

“Hoy hay una campaña, pero el 9 arranca otra”, afirmó, al señalar que ese día se despejará la incertidumbre sobre quiénes lograrán consolidar sus candidaturas y qué fuerzas políticas superarán los umbrales internos.

Elecciones Foto: Registraduría

Uno de los datos que más llamó la atención es el liderazgo de Iván Cepeda dentro del bloque de izquierda. Para Viveros, su posición no representa una sorpresa sino la confirmación de un trabajo político sostenido.



Según explicó, Cepeda cuenta con una base electoral sólida y definida, lo que le otorga ventaja frente a otros sectores donde aún no hay un liderazgo claro. “Ese carril de la izquierda ya tiene dueño. Lo que no tiene dueño es lo otro”, puntualizó el analista.

Sin embargo, el escenario aún está abierto. Un 44 % de los encuestados que manifiestan intención de votar en las consultas se declaran indecisos, un porcentaje que podría alterar cualquier cálculo previo y modificar el equilibrio de fuerzas en los distintos bloques.

En la centroderecha, la disputa muestra una tensión entre el llamado voto de opinión y el voto respaldado por maquinaria política. Abelardo de la Espriella mantiene una intención de voto significativa, impulsada —según Viveros— por un electorado crítico del actual gobierno. No obstante, advirtió que se trata de un respaldo volátil y sin una estructura partidista consolidada.

Publicidad

En contraste, Paloma Valencia ha registrado un crecimiento notorio en las mediciones, pasando del 1 % al 10 %. De acuerdo con el analista, su fortaleza radica en el respaldo de una organización política con trayectoria, como el Centro Democrático, que cuenta con estructura territorial, congresistas y militancia activa.

Otro elemento que marca el debate es el repunte en la aprobación del presidente Gustavo Petro, que según Invamer habría aumentado cerca de 11 puntos. Para Viveros, este fenómeno se explica en parte por la consolidación de una base social históricamente marginada que hoy se siente representada políticamente.

Además, mencionó un efecto frecuente en los cierres de mandato, donde la opinión pública tiende a moderar sus críticas mientras empieza a mirar hacia el próximo liderazgo.

Publicidad

El análisis contempla el papel de Sergio Fajardo en el espectro de centro. Aunque actualmente no lidera las encuestas generales, los escenarios de segunda vuelta lo muestran como un competidor con posibilidades reales frente a Iván Cepeda. Su reto, coinciden los expertos, será superar la fragmentación y capitalizar el nuevo escenario político que comenzará a definirse tras la jornada del 8 de marzo.