Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 9: Inter de Bogotá sigue líder

La novena jornada de la Liga BetPlay terminó y, superada la mitad del todos contra todos, varios equipos se perfilan como candidatos para meterse en los cuadrangulares del torneo.

Tras la polémica que empañó el choque entre Santa Fe y Atlético Nacional en El Campín, duelo correspondiente a la quinta fecha, la novena jornada arrancó el jueves 26 de febrero con la goleada de Millonarios sobre Deportivo Pereira, donde el cuadro 'embajador' anotó cinco goles contra uno de la visita.

Por su parte, Once Caldas goleó 3-0 a Boyacá Chicó el viernes y, para cerrar febrero, América venció 3-0 a Alianza, Junior ganó a domicilio 2-0 frente a Jaguares, mientras Medellín perdió en el Atanasio 2-1 ante Bucaramanga.

En la jornada del primero de marzo, Pasto hizo respetar la casa y derrotó 3-2 a Cúcuta; Águilas Doradas enfrentó al líder de la tabla, Internacional de Bogotá, con un empate 0-0 sin goles, mientras Tolima recibió a Atlético Nacional y lo venció 1-0; Cali jugó ante Fortaleza, con un resultado de 1-1, para adelantar la fecha 16.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá | 18 pts

Pasto | 18 pts

América | 16 pts

Once Caldas | 16 pts

Atlético Nacional | 15 pts

Junior | 15 pts

Tolima | 15 pts

Bucaramanga | 14 pts

Deportivo Cali | 12 pts

Águilas Doradas | 112 pts

Millonarios | 11 pts

Fortaleza | 11 pts

Llaneros | 10 pts

Santa Fe | 10 pts

Jaguares | 10 pts

Medellín | 7 pts

Cúcuta | 6 pts

Deportivo Pereira | 4 pts

Boyacá Chicó | 4 pts

Alianza | 3 pts

¿Cuándo se juega la jornada 10?

La décima fecha de la Liga BetPlay iniciará el miércoles 4 de marzo y finalizará el lunes 9 de marzo.

Miércoles 4 de marzo



Fortaleza vs. Jaguares - 8:00 p.m.

Jueves 5 de marzo



Tolima vs. Santa Fe - 4:00 p.m.

Llaneros vs. Internacional de Bogotá - 6:10 p.m.

Junior vs. Alianza - 8:20 p.m.

Viernes 6 de marzo



Deportivo Cali vs. Once Caldas - 8:30 p.m.

Sábado 7 de marzo



Águilas Doradas vs. Atlético Nacional - 4:00 p.m.

Lunes 9 de marzo

