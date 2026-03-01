Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 9: Inter de Bogotá sigue líder

Publicidad
La novena jornada de la Liga BetPlay terminó y, superada la mitad del todos contra todos, varios equipos se perfilan como candidatos para meterse en los cuadrangulares del torneo.
Tras la polémica que empañó el choque entre Santa Fe y Atlético Nacional en El Campín, duelo correspondiente a la quinta fecha, la novena jornada arrancó el jueves 26 de febrero con la goleada de Millonarios sobre Deportivo Pereira, donde el cuadro 'embajador' anotó cinco goles contra uno de la visita.
Por su parte, Once Caldas goleó 3-0 a Boyacá Chicó el viernes y, para cerrar febrero, América venció 3-0 a Alianza, Junior ganó a domicilio 2-0 frente a Jaguares, mientras Medellín perdió en el Atanasio 2-1 ante Bucaramanga.
En la jornada del primero de marzo, Pasto hizo respetar la casa y derrotó 3-2 a Cúcuta; Águilas Doradas enfrentó al líder de la tabla, Internacional de Bogotá, con un empate 0-0 sin goles, mientras Tolima recibió a Atlético Nacional y lo venció 1-0; Cali jugó ante Fortaleza, con un resultado de 1-1, para adelantar la fecha 16.
⏱ 90' ¡PARTIDAZO DEL EMBAJADOR EN EL CAMPÍN! ✋⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOOOOOOOOOOS!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 27, 2026
Ⓜ️ 5-1 🇲🇰 |#MFCvPER pic.twitter.com/EnFDA0xmEY
La décima fecha de la Liga BetPlay iniciará el miércoles 4 de marzo y finalizará el lunes 9 de marzo.
Miércoles 4 de marzo
Jueves 5 de marzo
Viernes 6 de marzo
Sábado 7 de marzo
Lunes 9 de marzo