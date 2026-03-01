Deportivo Cali dejó escapar la victoria y empató 1-1 con Fortaleza, pese a gol al minuto 5

En un encuentro disputado en el estadio de Palmaseca, el Deportivo Cali, en condición de local, empató 1-1 frente a Fortaleza por la fecha 9 de la Liga Betplay. El marcador terminó igualado, por lo que no hubo ganador, y ambos equipos sumaron un punto.

El primer gol del compromiso llegó temprano. A los 5 minutos, Avilés Hurtado abrió el marcador para el Deportivo Cali, dándole ventaja al equipo azucarero en el inicio del partido.

Sin embargo, Fortaleza logró reaccionar en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 77, gracias a una anotación de David Rivas Torres, sellando así el resultado definitivo.

En cuanto a las estadísticas, Fortaleza tuvo mayor control del balón con un 57 % de posesión, frente al 43 % de Deportivo Cali. El equipo visitante también generó más llegadas, con 11 remates, mientras que el local realizó nueve, aunque ambos equipos registraron dos y tres remates al arco, respectivamente.



El partido fue intenso en el juego físico. Deportivo Cali cometió 21 faltas, mientras que Fortaleza realizó 11. En materia disciplinaria, el conjunto local recibió una tarjeta amarilla, y el visitante fue amonestado en cuatro ocasiones. No hubo tarjetas rojas.

En acciones a balón parado, el equipo azucarero tuvo ligera ventaja con seis tiros de esquina, contra cinco de Fortaleza.

Con este empate, el Deportivo Cali quedó en el puesto nueve de la tabla de posiciones y Fortaleza en el 12.

Hasta el momento el Cali ha empatado en tres partidos, perdió uno y ganó uno. Por su parte, Fortaleza ha perdido dos, empató dos y ganó uno.