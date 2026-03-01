En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali dejó escapar la victoria y empató 1-1 con Fortaleza, pese a gol al minuto 5

Deportivo Cali dejó escapar la victoria y empató 1-1 con Fortaleza, pese a gol al minuto 5

Fortaleza logró reaccionar en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 77, gracias a una anotación de David Rivas Torres.

Publicidad

Publicidad

Publicidad