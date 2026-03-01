En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Internacional de Bogotá mantiene el liderato tras empate sin goles ante Águilas Doradas

Internacional de Bogotá mantiene el liderato tras empate sin goles ante Águilas Doradas

El equipo bogotano igualó 0-0 en el estadio Cincuentenario de Medellín en un partido en el que los arqueros fueron protagonistas.

Internacional de Bogotá mantiene el liderato tras empate sin goles ante Águilas Doradas
Internacional de Bogotá mantiene el liderato tras empate sin goles ante Águilas Doradas
Foto: X @AguilasDoradas / @InterBogOficial
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad