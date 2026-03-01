Internacional de Bogotá mantiene el liderato tras empate sin goles ante Águilas Doradas

Internacional de Bogotá mantuvo el liderato de la Liga colombiana al empatar sin goles en su visita a Águilas Doradas en una novena jornada marcada por las goleadas de Once Caldas, América de Cali y Millonarios, que estrecharon la lucha por el liderato.

El equipo bogotano igualó 0-0 en el estadio Cincuentenario de Medellín en un partido en el que los arqueros fueron protagonistas y con el que llegó a 18 puntos, suficientes para conservar la primera posición, aunque ahora comparte el puntaje del primer lugar con Deportivo Pasto.

Sus principales perseguidores son Once Caldas y América, ambos con 16 unidades.

El conjunto de Manizales goleó por 3-0 a Boyacá Chicó con un doblete de Jefry Zapata y un tanto del delantero de 40 años Dayro Moreno, un resultado que confirma su solidez y lo mantiene en la pelea por el liderato.



📸 Empate en condición de local. 🫂⚽



El Águila domó al líder en el nido, nos quedamos con el empate por la Liga Betplay. ¡Vamos Águilas Doradas! 🦅💛⚽#ÁguilasDoradasAntioquia pic.twitter.com/VznAGesDUj — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) March 1, 2026

Por su parte, América de Cali se impuso con autoridad por 0-3 al Alianza FC en Valledupar con goles de Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal, en una muestra de contundencia que ratifica su buen momento en el torneo.

Millonarios protagonizó la goleada más amplia de la jornada al imponerse por 5-1 al Deportivo Pereira en el estadio El Campín el jueves, con goles de Sebastián Valencia, Mateo García, Leonardo Castro, Carlos Sarabia y Beckham Castro, quien además aportó dos asistencias y fue la gran figura del encuentro.

El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos mostró contundencia ofensiva y solidez en todas sus líneas, sumó tres puntos que lo dejan con 11 unidades y recuperó terreno en su objetivo de entrar al grupo de los ocho.

Sumamos un punto más en esta Fecha 9.



Nos vemos en Villavicencio. pic.twitter.com/68heAk9mVH — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) March 1, 2026

Junior, por su parte, venció por 0-2 a Jaguares en Montería con anotaciones de Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez, quien alcanzó el gol número 100 con el club barranquillero, y llegó a 15 puntos para mantenerse cerca de la parte alta.

Otro resultado destacado fue la victoria por 1-2 del Bucaramanga sobre el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, gracias a un doblete de Emerson Batalla, que permitió al equipo santandereano meterse en el grupo de los ocho con 14 unidades.

La jornada se completará con los partidos entre Deportivo Pasto y Cúcuta, y Deportivo Cali frente a Fortaleza. La décima fecha del campeonato, sin embargo, no tendrá partidos el próximo domingo 8 de marzo debido a la celebración de las elecciones legislativas en Colombia.