Millonarios abre la fecha 9 de la Liga BetPlay y Tolima busca avanzar en Libertadores

En la noche de este jueves, 26 de febrero, el fútbol colombiano tendrá tendrá dos partidos importantes: el primero será el que abrirá la novena fecha de la Liga BetPlay, entre Millonarios y Deportivo Pereira.



¿A qué hora juega Millonarios HOY y dónde verlo?

En el estadio El Campín, Millonarios recibirá al Deportivo Pereira desde las 7:30 de la noche. El encuentro será transmitido EN VIVO, online y gratis por el canal de YouTube de Blu Radio con todo su equipo deportivo.

Millonarios vs. Deportivo Pereira: esto debe saber

Millonarios es, temporalmente, 15 en la tabla de clasificación con 8 puntos, mientras que el Deportivo Pereira es 18 con 4 unidades. El equipo embajador llega tras perder 3-2 frente a Internacional de Bogotá en su más reciente partido. Por su parte, Pereira no ha ganado en el torneo apertura de la Liga BetPlay: ha perdido tres encuentros, empatado cuatro y además tiene dos partidos pospuestos.

Para la novena fecha de la Liga BetPlay, los ocho primeros equipos en la tabla de clasificación son: Internacional de Bogotá, con 17 puntos; Atlético Nacional, segundo con 15; Deportivo Pasto, también con 15; América, con 13; Once Caldas, con 13; Tolima, con 12; Junior de Barranquilla, con 12; y Bucaramanga, octavo con 11 puntos.

Millonarios vs. Internacional de Bogotá // Foto: Internacional de Bogotá

Deportes Tolima busca la clasificación en Libertadores

Simultáneamente, por la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, el Deportivo Tolima recibirá al Deportivo Táchira en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el partido de vuelta. El equipo pijao llega con una ventaja de 1-0, tras haber ganado en San Cristóbal. En caso de conservarla y avanzar, deberá enfrentarse al O’Higgins de Chile.



Esta tarde también se definirá, por la Copa Libertadores, el próximo rival del Medellín, que saldrá entre Guaraní de Paraguay y Juventud de Las Piedras de Uruguay. La serie está 0-0.