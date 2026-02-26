En vivo
Deportes / Fútbol Colombiano

Millonarios abre la fecha 9 de la Liga BetPlay y Tolima busca avanzar en Libertadores

Millonarios recibe a Pereira en El Campín al inicio de la fecha 9, mientras Tolima define en Ibagué su paso a la fase 3 de la Copa Libertadores ante Táchira con ventaja 1 a 0.

