El Ministerio del Deporte confirmó en segunda instancia la suspensión del reconocimiento deportivo del Deportivo Pereira, una decisión que podría tener consecuencias inmediatas sobre la participación del equipo en la Liga BetPlay. La determinación fue adoptada mediante la Resolución 00740 de 2026, que ratificó el acto administrativo expedido previamente en 2025, luego de resolver el recurso de apelación presentado por el club.De acuerdo con la información revelada por Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo, la cartera concluyó que durante el proceso no se vulneró el debido proceso del Deportivo Pereira, al considerar que la institución fue informada de las actuaciones, recibió los requerimientos correspondientes, tuvo la oportunidad de aportar documentación y ejerció los recursos legales disponibles. Por esa razón, la apelación fue rechazada y quedó en firme la suspensión del reconocimiento deportivo.La decisión abre un panorama de incertidumbre para el calendario del campeonato colombiano. Vale recordar que al no contar con reconocimiento deportivo vigente, el club no estaría habilitado para disputar compromisos oficiales, por lo que su siguiente encuentro podría verse afectado.El próximo partido programado para el Deportivo Pereira es frente al Junior de Barranquilla, el lunes 10 de agosto. Antes de ese compromiso, el conjunto matecaña debía enfrentar a Independiente Santa Fe, aunque ese encuentro ya había sido aplazado. Posteriormente, el equipo tiene previsto visitar a Jaguares, un calendario que ahora queda sujeto a las decisiones que se adopten tras la resolución del Ministerio.La pérdida del reconocimiento deportivo impediría al Pereira competir, incluso si intentara hacerlo con un plantel alterno o con jugadores de divisiones menores. Esta resolución ya constituye una decisión administrativa en firme, por lo que, en teoría, corresponde su aplicación inmediata. Por el momento, el Pereira no se ha pronunciado sobre lo sucedido y sobre qué pasará con sus próximo partido.