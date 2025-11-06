Fin de la novela: esto pasará con el partido entre Deportivo Pereira y Medellín

Después de varios días de incertidumbre sobre la realización del partido entre el Deportivo Pereira y el Independiente Medellín por la fecha 19 de la Liga BetPlay, se conoció qué sucederá con este compromiso.

Vale recordar que, por medidas tomadas por el Ministerio de Trabajo, se ordenaba al conjunto matecaña cumplir con sus obligaciones de pagar los sueldos a sus trabajadores para así poder seguir jugando fútbol profesional, ya sea con la plantilla titular o con la Sub-20, como lo venía realizando en los último partidos.



¿Qué pasará con el partido?

Tras haber presentado una tutela, la justicia le dio luz verde al Deportivo Pereira para que sí se pueda jugar el partido de este viernes, 7 de noviembre, ante el Medellín desde las 6:10 de la tarde.

Blog Deportivo conoció la justicia ordenó la suspensión inmediata de los efectos del auto emitido el pasado 30 de octubre por el Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial de Risaralda. Esto significa que, de manera provisional, queda sin efecto la restricción que impedía al Deportivo Pereira disputar compromisos oficiales hasta tanto no resolviera el pago de los salarios pendientes a sus jugadores.

Con esta medida judicial, se abre la posibilidad de que el club mantenga la competencia sin alterar el desarrollo regular de la Liga BetPlay. De hecho, el DIM ya viajó a Pereira para concentrarse en lo que será este partido.



[✈️❤️💙] El Decano colombiano ya aterrizó en tierras pereiranas. 🛬 pic.twitter.com/ng6ZYUFKUO — DIM (@DIM_Oficial) November 6, 2025

El abogado y periodista Óscar Alzate explicó que el Deportivo Pereira interpuso la tutela para proteger un derecho fundamental: el derecho al trabajo. Según detalló, esta figura jurídica permite que, mientras se resuelve el fondo del caso, se suspendan temporalmente los efectos de la decisión del MinTrabajo. Alzate señaló además que las medidas provisionales pueden resolverse en cuestión de horas, y que el juez actuó con celeridad ante la cercanía del partido.

Por ahora, el equipo podrá presentarse ante el Medellín, evitando así una derrota por escritorio y la posibilidad de sanciones adicionales de parte de la Dimayor. Con esto, el balón volverá a rodar en el estadio Hernán Ramírez Villegas este viernes.