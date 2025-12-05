En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultados del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

ColorLoto, resultados del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El sorteo 135 de Baloto ColorLoto, celebrado el 4 de diciembre de 2025, incrementa su premio mayor a $1,320 millones.

