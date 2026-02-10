Resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del 10 de febrero

El martes 10 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Rojay la del Huila. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales:



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 10 de febrero

El gran protagonista de la noche fue el número 8580 de la serie 314, correspondiente al premio mayor de $11 mil millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4742)

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 3 de febrero de 2026, es el 0519 de la serie 111. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!