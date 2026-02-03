Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 3 de febrero de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realiza la noche de este martes 3 de febrero de 2026 su sorteo número xxxx, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia. En esta edición, el juego pone en disputa un premio mayor de 7.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y aproximaciones.

Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 3 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones al nuevo ganador de los 7.000 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.



El sorteo se lleva a cabo cada martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del Canal Uno. Los jugadores pueden consultar el boletín oficial de resultados en el sitio web de la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales o comunicándose a la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100, para confirmar si su billete resultó ganador.



Ganadores de los secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo incluye varios premios secos que amplían las posibilidades de ganar. A continuación, se detallan los secos que cayeron en este sorteo para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si obtuvieron alguno de estos premios.

También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx. Se recomienda comparar con atención el número y la serie del billete frente a esta información oficial para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja, el ganador debe presentar el billete o fracción original, en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores, distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Para reclamar el premio mayor o los premios secos es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía.

Los premios secos pueden reclamarse con los distribuidores o en la Lotería, mientras que el premio mayor se paga exclusivamente en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



¿Cuáles son los descuentos de ley aplicados a los premios?

Quienes resulten ganadores de un premio de 7.000 millones de pesos deben tener en cuenta los descuentos de ley antes de recibir el dinero. Al premio se le aplica un 17 % por concepto de impuesto a ganadores, equivalente a 1.190 millones de pesos, y un 20 % de retención en la fuente, calculado sobre la base establecida de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.

Luego de estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador en su cuenta bancaria sería de 4.648 millones de pesos.