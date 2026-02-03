Alias 'Pipe Tuluá', cabecilla de La Inmaculada, fue extraditado a los Estados Unidos

Muy temprano, este martes, 3 de febrero, comenzó la extradición de alias 'Pipe Tuluá', líder de La Inmaculada, requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, donde enfrentará tres cargos por narcotráfico, entre ellos concierto para distribuir cocaína, conspiración para traficar y fabricación o distribución de cocaína con fines de importación ilegal a territorio estadounidense.

Con un amplio y coordinado despliegue operativo, la Policía Nacional hizo efectiva la extradición de Andrés Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', en un procedimiento que involucró a más de 70 uniformados y el uso de tecnología especializada.

Foto tomada de redes sociales

Así lo confirmó el director de la Dijin, Elver Vicente Alfonso Sanabria, quien destacó la “cooperación sólida y efectiva” entre Colombia y Estados Unidos, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias del gobierno estadounidense como la DEA.

“Yo creo que la materialización de la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, un delincuente muy conocido por ustedes, por el país, por las distintas afectaciones que ocasionaba y que sin duda alguna dejaron tragedias, deja en evidencia varios aspectos. El primero de ellos es indicarles que queda demostrado un trabajo sólido, efectivo, de cooperación entre Estados Unidos y Colombia”, dijo el coronel Alfonso.



“Lo indicaba que está solicitado por el delito de narcotráfico, concierto para delinquir, debe comparecer ante una corte de de Texas, no hemos escatimado el más mínimo esfuerzo para valorar cada una de esas informaciones, y sin duda alguna, con todas las capacidades de la institución, logramos mitigarlas, contrarrestarlas, y es precisamente lo que hoy nos tiene acá haciendo efectiva esta materialización de la extradición de este delincuente”, añadió el director de la Dijin.

El operativo

El operativo incluyó capacidades de la DIJIN, personal de Interpol, investigadores judiciales, pilotos y sistemas de vigilancia aérea con drones, que permitieron garantizar el traslado seguro del procesado hasta su entrega a los U.S. Marshals. Alias 'Pipe Tuluá' es requerido por una corte del estado de Texas.

El oficial señaló que el dispositivo de seguridad se activó ante posibles alertas de intento de rescate o fuga, las cuales fueron evaluadas, verificadas y neutralizadas con anticipación. Asimismo, se desplegaron medidas preventivas en territorios donde el extraditado habría delinquido, especialmente en el Valle del Cauca, para evitar retaliaciones y proteger a la ciudadanía.

Hay que decir que el presidente Gustavo Petro había confirmado que la Corte Suprema negó los recursos de su defensa y advirtió que el procesado habría intentado sobornar a funcionarios para frenar su entrega.

El ministrode Justicia, Andrés Idárraga Franco, confirmó en su cuenta de X la extradición a Estados Unidos de Andrés Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Idárraga aseguró que la entrega se realizó por instrucción directa del presidente Gustavo Petro.