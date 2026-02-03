En vivo
Alias 'Pipe Tuluá', cabecilla de La Inmaculada, fue extraditado a los Estados Unidos

Alias 'Pipe Tuluá', cabecilla de La Inmaculada, fue extraditado a los Estados Unidos

'Pipe Tuluá' es requerido por la Corte Distrital del Distrito Este de Texas, donde enfrentará tres cargos por narcotráfico, entre ellos concierto para distribuir cocaína, conspiración para traficar y fabricación o distribución cocaína con fines de importación ilegal a territorio estadounidense.

