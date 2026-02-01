Magistrados del CNE radicaron ponencia para que se le permita a Iván Cepeda participar en consulta

En la noche de este domingo 1 de febrero de 2026, fue radicada la ponencia que solicita permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo.

La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, y será discutida este lunes a las 8:00 de la mañana, donde se evaluará una decisión sobre la controversia que rodea la precandidatura de Cepeda.

La noticia se conoce luego de una carta enviada por el Pacto Histórico este lunes 26 de enero a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidente, el magistrado Cristian Quiroz, al sostener que no existe ningún impedimento legal para que Cepeda compita en la consulta. La coalición argumentó que su participación hace parte de una estrategia transparente orientada a consolidar una candidatura única a la Presidencia de la República.

“De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar una premisa clara e inequívoca: la voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, se puede leer en el documento.



La controversia surgió luego de que organismos de control plantearan dudas sobre una posible inhabilidad, debido a que Cepeda ganó la consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025. Frente a esto, la defensa técnica del movimiento explicó que dicha consulta fue asumida formalmente por el Polo Democrático Alternativo, como consecuencia de las demoras del propio CNE en reconocer la personería jurídica de la fusión de los partidos que hoy integran el Pacto Histórico.

Según el documento radicado, esta circunstancia no debería limitar el derecho de Cepeda a participar en el nuevo proceso del denominado Frente Amplio. Además, la colectividad respalda su postura en un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de diciembre de 2025, que avaló la legitimidad de la designación de Cepeda como una decisión interna del partido, tras los obstáculos jurídicos en el proceso de fusión.

Sobre el tema también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien calificó una eventual decisión negativa del CNE como un “golpe a la democracia”, y responsabilizó al tribunal de no haber tramitado oportunamente las fusiones partidistas solicitadas. Estas declaraciones se dieron antes de su viaje oficial a Washington, donde sostendrá su primer encuentro con el presidente Donald Trump, acompañado por parte de su gabinete.