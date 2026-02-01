Inseguridad en vía de Caño Alegre, Antioquia: camionero alerta por posibles atracos

Una de las labores en la que las personas exponen su integridad es la de los transportadores, pues están constantemente conduciendo miles de kilómetros por las vías colombianas y las de otros países.

Aunque para algunos manejar en la noche es más beneficioso por el tráfico bajo, para otros es donde los delincuentes están al acecho. Precisamente, un camionero en Antioquia denunció un hecho de inseguridad en una de las vías del departamento.



Conductor denuncia intentos de atraco en Antioquia

Un conductor que se movilizaba por la vía de Caño Alegre fue sorprendido por un grupo de sujetos cuando llegó a la glorieta. El modus operandi quedó captado en video, los hombres estaban usando piedras y objetos cortopunzantes para detener los vehículos.

La grabación muestra cómo el vehículo se aproxima a la glorieta. La iluminación es escasa, lo que permite que los sujetos se camuflen entre la vegetación y los muros de la berma.

De repente, se observa a varios individuos que salen de la oscuridad y se ubican estratégicamente a la orilla del asfalto. No son transeúntes comunes, pues su lenguaje corporal es de acecho.



En ese momento, se distingue claramente cómo uno de los sujetos levanta el brazo para lanzar un objeto contundente, al parecer una piedra, directamente hacia el parabrisas, mientras otros sostienen elementos largos y punzantes (posibles varillas, cuchillos o machetes) con los que amenazan al conductor al acercarse cada vez más.

A pesar del impacto de los objetos contra la carrocería, el conductor mantiene la calma suficiente para no detener la marcha, que es precisamente lo que buscan los delincuentes para abordar la cabina.

El video deja en claro que no buscan solo dañar el vehículo, pues se posicionan de manera que el conductor se vea obligado a frenar por miedo a atropellarlos o por el daño en el motor, llantas y más, momento en el cual proceden al atraco masivo.

Este hecho no solo ocurre en la vía mencionada, es una acción que se repite en otros corderos del país. No obstante, el sector de Caño Alegre es un punto estrategico de conexión entre el Magdalena Medio y Antioquia, lugar por donde transitan bastantes vehículos de carga.

Recomendaciones para los conductores

1. Extremar precauciones al reducir la velocidad en las inmediaciones de lugares cerrados y curvas.

2. Evitar detenerse en zonas oscuras o poco concurridas del trayecto.

3. Reportar de inmediato cualquier presencia sospechosa.

