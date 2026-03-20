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Blu Radio  / Sociedad  / Cultura  / 'Rescatando a Colombia', el libro que plantea soluciones a cinco crisis actuales del país

'Rescatando a Colombia', el libro que plantea soluciones a cinco crisis actuales del país

El libro busca aportar un análisis público en un momento clave para Colombia, marcado por retos económicos, sociales y de seguridad que generan preocupación de cara a las elecciones que se avecinan.

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