'Rescatando a Colombia', el libro que plantea soluciones a cinco crisis actuales del país

Un nuevo libro publicado por la Fundación Innovación para el Desarrollo tras un análisis sobre la crisis actual del país que afectan su estabilidad en finanzas, seguridad, energía, salud y política exterior, pone sobre la mesa algunas soluciones de la mano de varios expertos en el texto Rescatando a Colombia.

El libro identifica cinco grandes crisis o cinco grandes bombas como lo titula el escrito que afectan la estabilidad nacional: la fiscal, la de seguridad, la energética, la del sistema de salud y la política exterior. Según sus autores, estas problemáticas no son aisladas, sino que avanzan de manera simultánea y podrían comprometer el futuro del país si no se toman medidas a tiempo.

De acuerdo con la fundación, el libro no solo presenta un diagnóstico, sino que también propone soluciones concretas construidas por expertos en cada uno de estos temas, con el objetivo de “desactivar” las denominadas cinco “bombas” que amenazan a Colombia.

Además, los autores insisten en que la obra tiene un enfoque propositivo y no partidista, esto con el objetivo de abrir un debate amplio sobre el rumbo del país y las decisiones que se deben tomar en el corto y mediano plazo.



Según la fundación, el libro busca aportar un análisis público en un momento clave para Colombia, marcado por retos económicos, sociales y de seguridad que siguen generando preocupación en distintos sectores de cara a las elecciones que se avecinan el próximo 31 de mayo.