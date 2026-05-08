Gobierno pide suspender órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

En un movimiento clave dentro de la política de acercamientos con grupos armados, el Gobierno Nacional ha emitido una resolución con fecha de abril de 2026 que oficializa la suspensión de las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo. Esta medida busca facilitar el avance de un proceso de "conversación sociojurídica" con la organización, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

Entre los beneficiados por la medida destaca 'Chiquito Malo', quien asumió el mando de la organización tras la extradición de alias 'Otoniel'.

La resolución también incluye a otras figuras como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo. Es relevante señalar que la suspensión abarca incluso aquellas órdenes con fines de extradición, permitiendo que estos líderes se movilicen hacia puntos específicos de concentración.



Zonas de ubicación y carácter restrictivo

El objetivo principal de esta resolución es permitir el reagrupamiento de los integrantes del grupo en las denominadas Zonas de Ubicación Temporal. De acuerdo con el documento, se han definido dos puntos geográficos para este fin: Tierraalta, en el departamento de Córdoba, y Belén de Bajirá, en el Chocó.

El proceso de traslado se ha programado para iniciar el próximo 25 de junio de 2026 de manera gradual y progresiva.



La resolución tiene un carácter territorial, restringido y finalista, lo que significa que el levantamiento de las órdenes de captura solo es válido para el desplazamiento hacia las zonas de ubicación mencionadas.

Clan del Golfo

La decisión gubernamental se produce en un contexto de preocupante fortalecimiento del grupo armado. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz citados en el informe, el Clan del Golfo ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.

Mientras que en mayo de 2022, al momento de la extradición de Otoniel, el grupo contaba con aproximadamente 4,099 integrantes, para el año 2025 la cifra ascendió a 9,840 hombres en armas.

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Finalmente, el cronograma establecido genera interrogantes en el ámbito político. Dado que la concentración en las zonas de ubicación comenzará a finales de junio de 2026, el proceso entrará en su fase más crítica cuando resten apenas seis semanas para que finalice el mandato del gobierno de Gustavo Petro.

Escuche aquí la entrevista: