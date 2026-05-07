Periodista desaparecido en Briceño buscaba entrevista con 'Chala', por quien ofrecen $ 300 millones

Organismos de seguridad en Antioquia anunciaron medidas para esclarecer las circunstancias en las que desapareció el periodista Mateo Pérez Rueda cuando realizaba labores de reportería en zona rural del municipio de Briceño.

Con el estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional se perdió todo rastro tras haberse reportado por última vez en la vereda Palmichal donde hay una fuerte injerencia del frente 36 de las disidencias de las Farc y en recientes combates con el Ejército resultó abatido ‘El Turco’, un experimentado explosivista cercano a uno de sus principales cabecillas, alias ‘Primo Gay’.

Por la desaparición de Pérez Rueda, la Secretaría de Seguridad de Antioquia señala como principal responsable a Jhon Edison Chala Torejano alias ‘Víctor Chala’ o ‘Chalá’, otro de los líderes de esta estructura, y por quien en las últimas horas esa dependencias anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quien entregue información que permita su captura.

A ‘Víctor Chala’ le han atribuido la difusión de mensajes intimidatorios a través de redes sociales sobre ataques con explosivos en varias zonas rurales de Briceño como Travesía y Las Auras donde en las últimas semanas se han registrado desplazamientos masivos de habitantes por temor a confrontaciones entre las disidencias y el Clan del Golfo.



El hecho ocurrido con Mateo Pérez fue rechazado también por parte de la Defensoría del Pueblo quien aseguró que tiene una “coordinación permanente con la Fundación para la Libertad de Prensa, las autoridades regionales y organismos humanitarios para acompañar a la familia y realizar todas las gestiones necesarias”.

De igual manera organizaciones sociales expresaron su preocupación por lo que sigue ocurriendo en el Norte de Antioquia y la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades para detener la crisis humanitaria.

"Ya han sido múltiples los llamados que se le ha hecho al Gobierno y al estado nacional, pero estos no prestan atención. Están más dedicados a a otros menesteres de la política que preocuparse por los líderes y lideresas sociales", afirmó Cesar Mendoza, director de la Fundación Sumapaz.



¿Quién es el periodista desaparecido en Briceño, Antioquia?

Sobre Mateo Pérez se conoce que había llegado hasta Briceño procedente de Yarumal consultando por información sobre recientes hechos violentos en esa localidad y se desplazó hasta zona rural buscando probablemente establecer alguna comunicación con grupos armados en el territorio.

Publicidad

Autoridades locales tratan de determinar a través de líderes comunales y organismos humanitarios como el CICR el paradero del periodista, también con el objetivo de verificar versiones que indican que habría sido asesinado.