Buscan a periodista desaparecido cuando hacía reportería en zona rural de Briceño, Antioquia

Sigue la crisis de seguridad en el municipio de Briceño donde las autoridades adelantan gestiones para dar con el paradero de un periodista cuyo rastro se perdió hace cerca de 24 horas cuando se encontraba en zona rural.

Se trata de Mateo Pérez Rueda, un comunicador del vecino municipio de Yarumal que escribe para la Revista El Confidente y que se trasladó hasta Briceño con el fin de realizar labores de reportería en medio de un artículo en el que trabajaba sobre recientes hechos violentos en esa localidad del Norte del departamento.

Fuentes oficiales confirmaron a Blu Radio que Rueda fue visto el 5 de mayo visitando varias instituciones en la zona urbana indagando por información de orden público. Estuvo en el hospital, la estación de Policía y la sede de la Alcaldía.

Allí, solicitó por ejemplo contactos de líderes de Juntas de Acción Comunal quienes habrían advertido sobre el peligro que representaba para el periodista llegar a zonas donde hay fuerte presencia de grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Estos, en las últimas semanas han protagonizado enfrentamientos que generaron desplazamientos masivos.



"Es muy complejo ingresar. Los integrantes de los grupos armados están muy alerta frente a extraños, gente que no sea de la comunidad por la misma confrontación que viven ellos a raíz de la disputa territorial", comentó una fuente de la zona.

Pese a las advertencias, el último contacto con Pérez se obtuvo en la vereda Palmichal donde en los últimos días combates con el Ejército dejaron un soldado muerto, otro herido y un disidente abatido.

Versiones extraoficiales indican que el periodista pudo haber sido retenido por miembros de las disidencias de las Farc y avanzan las gestiones con líderes de la zona y con organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja para dar con su paradero.