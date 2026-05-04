Un militar muerto y otro herido dejan combates contra disidencias de 'Calarcá' en Briceño

Un militar muerto y otro herido dejaron combates de las últimas horas en zona rural de Briceño entre el Ejército y las Disidencias de alias 'Calarcá'.

Sigue la violencia en el norte de Antioquia, especialmente en zona rural de Briceño donde se han mantenido una confrontación contra el frente 36 de las Disidencias al mando de alias 'Calarcá'.

Los hechos ocurrieron exactamente en la vereda Palmichal, donde por varias horas se han mantenido combates de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que han dejado hasta el momento la muerte de uno de los militares alcanzado por las balas de los ilegales Donar Herlinton Perenguez Revelo, y herido el soldado Juan Diego Álvarez Ortiz, que está siendo atendido por el enfermero de la tropa.

Al momento no ha podido ser evacuado a la ciudad de Medellín, vía aérea con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, debido a que se tiene mal tiempo, por las lluvias que se han reportado fuertemente en esa subregión de Antioquia.



Se espera que las condiciones del clima mejoren para adelantar el traslado del cadáver y del soldado herido.