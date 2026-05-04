En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
Constituyente
Spirit Airlines
Popayán
Estrecho Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un militar muerto y otro herido dejan combates contra disidencias de 'Calarcá' en Briceño

Un militar muerto y otro herido dejan combates contra disidencias de 'Calarcá' en Briceño

Los hechos ocurrieron exactamente en la vereda Palmichal, donde por varias horas se han mantenido combates de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército.

Militar muerto en Briceño, Antioquia.jpg
Militar muerto en combates en Briceño, Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Un militar muerto y otro herido dejaron combates de las últimas horas en zona rural de Briceño entre el Ejército y las Disidencias de alias 'Calarcá'.

Sigue la violencia en el norte de Antioquia, especialmente en zona rural de Briceño donde se han mantenido una confrontación contra el frente 36 de las Disidencias al mando de alias 'Calarcá'.

Los hechos ocurrieron exactamente en la vereda Palmichal, donde por varias horas se han mantenido combates de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que han dejado hasta el momento la muerte de uno de los militares alcanzado por las balas de los ilegales Donar Herlinton Perenguez Revelo, y herido el soldado Juan Diego Álvarez Ortiz, que está siendo atendido por el enfermero de la tropa.

Al momento no ha podido ser evacuado a la ciudad de Medellín, vía aérea con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, debido a que se tiene mal tiempo, por las lluvias que se han reportado fuertemente en esa subregión de Antioquia.

Lea también:

  1. Ejército en Briceño, Antioquia
    Ejército
    Antioquia

    Dos soldados se volaron de un batallón y terminaron en una riña en Briceño, Antioquia

  2. Tropas de la Cuarta Brigada ya están en Briceño, Antioquia
    Ejército
    Antioquia

    Niño de 13 años resultó herido por presuntos disidentes de las Farc en retén en Briceño, Antioquia

Se espera que las condiciones del clima mejoren para adelantar el traslado del cadáver y del soldado herido.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Ejército Nacional

Briceño

Disidencias Farc

Publicidad

Publicidad

Publicidad