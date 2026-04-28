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Dos soldados se volaron de un batallón y terminaron en una riña en Briceño, Antioquia

Los uniformados, al parecer en estado de embriaguez, hirieron a un joven dentro de un local comercial.

Ejército en Briceño, Antioquia
Ejército
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Dos soldados se volaron de un batallón en Briceño, Antioquia, y terminaron protagonizando una riña con un menor de edad. Los uniformados, al parecer, en estado de embriaguez hirieron al joven dentro de un local comercial.

A través de un comunicado emitido a la opinión pública, el Ejército Nacional rechazó una situación en donde dos soldados profesionales se vieron involucrados en una riña con un menor de edad luego de escaparse de su lugar de acantonamiento en zona rural del municipio de Briceño, Norte antioqueño.

Lo que se ha dado a conocer es que los uniformados salieron sin permiso del corregimiento Travesías y se dirigieron hasta un establecimiento comercial en donde, al parecer, estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas antes de sostener una fuerte discusión con un presunto menor de edad.

Los informes indican que los soldados profesionales se enfrascaron en la pelea que terminó con el supuesto menor de edad herido tras el uso de uno de los hombres de su armas de dotación, en un hecho repudiado por la Fuerza Pública.

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“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia contra la población civil, así como toda conducta que contravenga el ordenamiento jurídico y los principios y valores institucionales”, se lee en el comunicado.

Asimismo, indicaron desde el Ejército Nacional que se ordenó la apertura de las investigaciones disciplinarias correspondientes y se informó a las autoridades correspondientes, indicando que las decisiones judiciales y disciplinarias serán acatadas en su totalidad.

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Finalmente, destacaron que el Ejército Nacional brindará toda la información que sea necesaria para que avancen las investigaciones y se puedan puedan esclarecer en su totalidad los hechos ocurridos en Briceño.

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