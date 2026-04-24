Con carta al Gobierno nacional piden megaintervención del Ejército en Briceño como en El Plateado

El grave panorama humanitario en el Norte de Antioquia por cuenta de las constantes confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de alias ‘Calarcá’ nuevamente llevó a las autoridades departamentales a tocar las puertas del Gobierno nacional para buscar una intervención contundente en la problemática.

Así quedó evidenciado en una nueva carta que la Gobernación de Antioquia envió al Ministerio de Defensa argumentando la necesidad de reforzar en número de hombres y capacidades a la fuerza pública para actuar particularmente en el municipio de Briceño.

Aunque el oficio radicado no ha sido de conocimiento público, hasta ahora se sabe que contiene un listado detallado de hechos violentos que han ocurrido en la localidad en los últimos meses.

Los constantes episodios de desplazamiento, la instrumentalización de comunidades rurales, la activación de una motocicleta bomba el pasado Viernes Santo y el uso de drones cargados con explosivos hacen parte de las situaciones que para la Gobernación justifican una intervención a gran escala, similar a las realizadas por el Ejército en zonas como El Plateado en el departamento de Cauca.



"Tenemos permanentes desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores de edad, utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto. Tenemos amenaza a líderes sociales, a defensores de derechos humanos", detalló el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

El funcionario también manifestó que el reciente desplazamiento masivo en Briceño ha aumentado y ahora son 227 personas pertenecientes a 122 familias las que han llegado a la zona urbana huyendo de confrontaciones, incluso con uso de drones cargados con explosivos, en veredas como Gurimán, Las Auras y El Roblal.

Precisamente allí hay 11 docentes desplazados desde hace dos meses lo que ha generado dificultades en los procesos académicos de cientos de estudiantes de centros educativos rurales.

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"Se le está pidiendo acciones diferenciales en el territorio y que cope el territorio. Pero así como lo estamos haciendo a través de un documento, pues yo también lo hago públicamente a través de los medios de comunicación. Señor ministro, ayúdenos, por favor. Simplemente es una decisión gubernamental", dijo.

En la localidad se mantienen medidas como el toque de queda nocturno y la ley seca para garantizar el orden público en medio de la atención de esta nueva emergencia humanitaria que ya ajusta casi una semana.

Al tiempo, avanzan los movimientos de tropas del Ejército en el territorio para hacer presencia no solo en el epicentro de las confrontaciones, sino también en zonas de tránsito para garantizar el inicio de un retorno seguro a sus hogares a los habitantes que se han desplazado.