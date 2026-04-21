Por crisis de orden público suspenden clases en 2 instituciones y atención en la alcaldía de Briceño

Antes de estar cerca de lograr el retorno de más de un centenar de desplazados que han llegado hasta la zona urbana de Briceño huyendo de confrontaciones entre grupos armados en diferentes veredas, autoridades locales siguen adoptando medidas para garantizar la seguridad de la población.

A la ley seca, al toque de queda nocturno y cierre más temprano de establecimientos comerciales, ahora las decisiones involucran la educación y la prestación de servicios administrativos.

Así lo confirmó a través de un comunicado la Alcaldía de Briceño, quien indicó que por un lapso inicial de dos días quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales tanto en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur, así como en el Centro Educativo Rural Morrón, ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre.

Por el mismo periodo quedaron suspendidas las labores presenciales en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, aunque para no afectar procesos ni la atención de ciudadanos, los servidores y contratistas deberán desempeñar sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo.



En la localidad persiste zozobra no solo por la eventual llegada de más personas desplazadas que se sumarían a las más de 160 ya identificadas, sino también por posibles atentados contra la fuerza pública, incluso en zona urbana.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que se requieren decisiones políticas para tomar acciones efectivas contra grupos armados como el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc que operan en el territorio.

"El problema de Briceño es muy fácil de solucionar. Simplemente, es una decisión política. Que rompa los diálogos con ese bandido y que el Ejército entre, cope el territorio de manera total y permanente, y en un trabajo articulado lleven a cabo acciones contundentes", dijo.

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Aunque soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada ya hacen presencia en el corregimiento de Travesías, se espera que en las próximas horas continúen las acciones de control y consolidación del territorio para garantizar la seguridad de quienes decidieron permanecer en el territorio, pero también brindar las condiciones para el regreso de quienes se encuentran en zona urbana.