Investigan qué pasó con dos aviones que volaron cerca uno del otro en El Dorado, según los radares

Aerocivil ya activó los protocolos y está investigando qué pasó con dos aviones que, según los radares, habrían volado muy cerca uno del otro mientras se aproximaban para aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá la noche del domingo.

Aficionados a la aviación en redes sociales reportaron el momento exacto en que un avión de Lufthansa y uno de Qatar Cargo se ven literalmente superpuestos en el radar; salen en rojo, lo que quiere decir que volaron a unos pocos pies de distancia uno del otro.

"Avistado por un usuario esta noche: QR8174 y LH542 en aproximación a Bogotá. LH542 justo a unos cientos de pies por encima de QR8174 antes de elevarse para un aterrizaje fallido. QR8174 aterrizó sin problemas en su primera aproximación, mientras que LH542 aterrizó en su segunda aproximación", señala el perfil oficial en redes de la aplicación de seguimiento de vuelos Flight Radar.

Traducción: el avión de Lufthansa y el de Qatar Airways iban aterrizando. Entonces, el avión de Lufthansa aborta el aterrizaje, vuelve a tomar altura y tiene que hacer un segundo intento para tomar la pista.

Hace un rato, un B 777 de Qatar y un B 787 de Lufthansa estuvieron cerca de estrellarse aproximando en @BOG_ELDORADO. Al de Lufthansa le tocó abortar aterrizaje. Grave @MinTransporteCo pic.twitter.com/ZPl5L1QvTi — Andrés Felipe Vergar (@AndresVergaraB) April 20, 2026

El avión de Qatar, que venía de São Paulo, tiene capacidad para mover 100 toneladas de carga, mientras que el de Lufthansa es un Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad de hasta 300 pasajeros.

Según información extraoficial, ayer era un día particularmente complejo en El Dorado por el mal clima. Además, una de las pistas estuvo cerrada y habría tenido que hacerse un cambio de pista. El incidente ocurrió sobre el final de la tarde y, desde entonces, se activaron los protocolos.

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Sobre el mediodía, Aerocivil ya tendrá grabaciones de lo que pasó en tiempo real y podrá finalizar las entrevistas a los controladores que estaban en la torre de control para luego dar un parte oficial de la situación.

