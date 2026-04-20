Reacción de Carmen Villalobos por asesinato de integrantes de producción ‘Sin senos sí hay paraíso’

Un ataque con arma blanca en plena calle del centro de Bogotá desató una riña que dejó tres personas muertas, incluido el atacante, y al menos una más herida, un hecho que es investigado este domingo por las autoridades y que, ocurrió durante un rodaje de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso'.

El incidente se produjo cuando un hombre atacó sin previo aviso a otro ciudadano con un cuchillo en el sector conocido como Los Laches, lo que provocó la reacción inmediata de varias personas que intentaron intervenir para auxiliar a la víctima, informó la Policía Metropolitana.

Lejos de contener la situación, la intervención derivó en una escalada de violencia en la que el agresor hirió a otras dos personas, desencadenando una riña que en cuestión de minutos dejó tres fallecidos, entre ellos el atacante.

El hecho ha causado indignación en el mundo del espectáculo; uniendo a actrices y productores, quienes han levantado la voz de rechazo contra este hecho de violencia que hoy enluta a la producción.



Una de las más conmovidas es la actriz Carmen Villalobos, quien protagoniza la novela que están rodando de momento, en medio de su intervención en la entrega de los Premios India Catalina, se mostró afectada por cuenta del suceso.

"Hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy. Mis sentimiento está con las familias de los compañeros de producción", dijo.

Además, a través de su cuenta de Instagram, hizo una dedicatoria especial a las dos personas que perdieron la vida en medio del incidente.

Mensaje de Carmen Villalobos Foto: IG

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¿Quiénes son las víctimas tras el ataque en rodaje de Sin senos sí hay paraíso 4?

Según lo confirmado por las autoridades, el responsable del ataque sería Josué Cubillos Gaviria, un joven de 24 años, quien presuntamente tendría problemas mentales, lo que lo habría llevado a cometer el ataque; sin embargo, no sería habitante de calle, como se señaló en un principio.

Por su parte, las autoridades confirmaron que las personas de la producción que perdieron la vida fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de uno de los vehículos oficiales de la producción, así como Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, quien trabajaba como productor de transporte de la telenovela.

Mensaje de Carmen Villalobos Foto: IG

Mensaje de Carmen Villalobos Foto: IG