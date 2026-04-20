Encienden las alarmas en Millonarios tras lesión de Falcao: ¿se perdería el resto del torneo?

A Millonarios le salió cara la visita a Cali. Su derrota 3-1 ante América, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, dejó un dolor profundo en el camerino ‘embajador’, pero más allá de ello, su capitán, Radamel Falcao, sufrió un duro golpe que lo podría dejar por fuera del equipo en lo que resta de temporada.

Falcao estuvo desde el arranque del compromiso, siendo referente en el área en compañía de Leonardo Castro; sin embargo, el ‘Tigre’ protagonizó una jugada en la que muchos quedaron en silencio por lo preocupante que terminó.

En la disputa por el balón, Falcao intentó hacerse con la pelota, por lo que saltó con todo; sin embargo, todo lo que no debía pasar ocurrió. Radamel chocó con Dany Rosero, resultando tendido en el suelo y con notables síntomas de dolor. Inmediatamente, el cuerpo médico ingresó al campo para atenderlo, y es que no es normal que el capitán ‘embajador’ quede tendido retorciéndose del dolor de esa manera.

Si bien Falcao regresó al campo de juego, su presencia no duró mucho, pues salió definitivamente en la parte complementaria. Tras ello, Beckham Castro lo reemplazó y obligó a pensar lo peor. Sin embargo, en la transmisión se reveló que Falcao fue evacuado en ambulancia hacia la clínica tras sufrir un golpe en la mandíbula, donde se mencionaba una posible fractura.



Se enciende el temor en Millonarios

El entrenador Fabián Bustos señaló que aparentemente podría tratarse de una fractura de mandíbula: “Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, comentó.



Adicionalmente, se ha dado a conocer que sería operado en Cali. Además, apuntan a que sería una fractura en el malar, es decir, en el pómulo, lo que podría obligar a que Falcao no regrese al campo por lo menos en lo que resta del presente semestre. Sin embargo, todavía no ha sido revelado un diagnóstico definitivo, pero sí existe el temor sobre una fractura en el hueso cigomático.