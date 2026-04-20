Revelan las identidades de las víctimas del ataque durante el rodaje de "Sin senos sí hay paraíso"

Bogotá sigue conmocionada tras el triple crimen ocurrido el pasado sábado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe. Un hecho violento cobró la vida de tres personas en inmediaciones del Instituto Roosevelt, mientras se grababa la telenovela Sin senos sí hay paraíso 4.

Un hombre atacó sin mediar palabra a dos integrantes de la producción, arrebatándoles la vida con un arma cortopunzante. Según versiones preliminares, el agresor atacó por la espalda y el cuello con un bisturí a uno de los conductores, lo que ocasionó una herida mortal; y, aunque miembros de la producción intentaron defender a la víctima, el agresor terminó hiriendo a dos más.

El hecho fue catalogado como un acto de intolerancia por las autoridades y generó preocupación por la seguridad en la capital. El agresor, de apenas 24 años, también perdió la vida tras la riña.



¿Quiénes son las víctimas tras el ataque en Sin senos sí hay paraíso 4?

Según lo confirmado por las autoridades, el responsable del ataque sería Josué Cubillos Gaviria, un joven de 24 años, quien presuntamente tendría problemas mentales, lo que lo habría llevado a cometer el ataque; sin embargo, no sería habitante de calle, como se señaló en un principio.

Por su parte, las autoridades confirmaron que las personas de la producción que perdieron la vida fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de uno de los vehículos oficiales de la producción, así como Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, quien trabajaba como productor de transporte de la telenovela.



Carolina Gaitán se despide de Nicolás Perdomo Instagram Carolina Gaitán

Carolina Gaitán se despide de miembros del equipo de producción

La actriz y protagonista de Sin senos sí hay paraíso usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje tras la muerte de dos miembros del equipo de producción. De hecho, fue ella quien publicó la imagen de uno de los jóvenes atacados el pasado sábado.

Según la artista, la imagen corresponde a Nicolás Perdomo, el joven que la acompañó durante las últimas semanas en el rodaje de la temporada cuatro de la telenovela. “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió Gaitán junto a la imagen.

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Emotivo mensaje de Carolina Gaitán sobre Nicolás Perdomo Redes sociales

Gremios exigen mayor seguridad

Ante el triple crimen ocurrido en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, la Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual (Anta) emitió un comunicado en el que exigió a las productoras priorizar la seguridad de los trabajadores, especialmente cuando se realizan rodajes en zonas consideradas de alto riesgo.

De hecho, el sindicato también rechazó la violencia con la que ocurrió el ataque que terminó con la vida de dos integrantes del equipo de producción: “Reafirmamos que la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia. Convocamos a la unidad y la solidaridad del sector audiovisual”, señaló el sindicato.