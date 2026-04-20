¿Por un cigarrillo? La presunta razón del ataque en la grabación de "Sin senos sí hay paraíso"

Bogotá continúa consternada tras el crimen ocurrido el pasado sábado, un hecho violento que cobró la vida de tres personas en inmediaciones del Instituto Roosevelt, en el barrio Santa Fe, en el sector de Los Laches, donde se grababa la telenovela Sin senos sí hay paraíso.

Un hombre llegó sin mediar palabra y atacó a dos miembros de la producción, quitándoles la vida con un arma cortopunzante. De acuerdo con las versiones preliminares, el agresor atacó con un bisturí a uno de los conductores, provocándole una herida mortal; sin embargo, varias personas presentes intentaron defender a la víctima, pero el atacante hirió a otros dos, presuntamente con la misma arma.

“Lamentablemente, producto de esta riña, pierden la vida tres personas, entre ellas el agresor y dos víctimas”, sentenció el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un hecho que ha generado preocupación por la seguridad en la ciudad, así como una huella dolorosa en el gremio actoral y de producción televisiva en el país.



¿Por un cigarrillo? la presunta razón del ataque

De acuerdo con información extraoficial, que aún no ha sido confirmada por las autoridades, el hombre llevaba un buen rato merodeando el lugar donde se realizaban las grabaciones de la serie y habría llegado en medio del rodaje a pedir fuego para encender un cigarrillo. Sin embargo, al recibir una respuesta negativa, procedió a atacar al joven por la espalda y el cuello, acto que desencadenó una riña que terminó con dos decesos más, entre ellos el suyo.



Adicionalmente, según información confirmada, el responsable del ataque era Josué Cubillos Gaviria, un joven de 24 años de edad. Al parecer, tenía problemas mentales; sin embargo, no era habitante de calle, como se indicó en versiones preliminares.

Por otro lado, una hipótesis inicial apuntaba a un intento de robo, pero fue descartada, ya que las autoridades han recalcado que el hecho se produjo por intolerancia, más que por otro delito.



¿Quiénes son las víctimas del ataque en Sin senos sí hay paraíso?

De acuerdo con lo confirmado oficialmente por las autoridades, las víctimas del equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso son Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, así como Nicolás Francisco Perdomo, joven de 18 años.

Tras la muerte de los dos integrantes de la serie, imágenes de apoyo se hicieron virales. De hecho, se realizó una velatón por parte de la producción, así como de otros integrantes del gremio.

