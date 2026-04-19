Revelan detalles de la riña que dejó tres muertos: estarían involucrados en reconocida serie

La tarde del pasado 18 de abril terminó en tragedia en el centro de Bogotá, y es que el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, quedó cubierto de sangre por un episodio de violencia que dejó tres personas muertas, en medio de una riña que escaló drásticamente.

Según lo reveló el brigadier general Giovanni Cristancho, el hecho tuvo lugar en vía pública cuando un hombre atacó con arma cortopunzante a otro ciudadano. La reacción de quienes estaban cerca fue inmediata, pero lejos de tranquilizar la disputa, llevó a que todo se saliera de control.

“Varias personas salen en defensa de la víctima, pero el agresor causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultaron tres personas fallecidas, entre esas el agresor”, explicó Cristancho.



Riña en Bogotá dejó tres muertos en Los Laches

Las primeras versiones apuntan a un caso de intolerancia que terminó en una cadena de agresiones. La escena, de acuerdo con lo que relatan testigos y autoridades, fue rápida y aún más violenta. En tan solo algunos minutos, el enfrentamiento dejó víctimas fatales y una cuarta persona herida, mientras el agresor también perdió la vida en el hecho.

Foto: referencia, AFP

¿Qué estaban haciendo las personas implicadas en la riña?

De acuerdo con lo revelado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la riña se presentó en medio de un rodaje artístico. Si bien no hay mayor información oficial sobre la producción, las versiones preliminares indican que la disputa estaría relacionada con la grabación de una serie de televisión, aunque se presume que sería "Sin senos sí hay paraíso", todavía no está confirmado por las autoridades.

Así mismo, la entidad envió un mensaje de condolencias a las familias y a la comunidad audiovisual, señalando que lo ocurrido afecta directamente a trabajadores del medio y enluta a un sector dedicado a la creación artística.



Así va la investigación por riña en Santa Fe

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde. La Policía Metropolitana, así como la Fiscalía, desplegó un grupo que permita establecer cuáles son los móviles, así como las circunstancias de la riña.

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Cristancho adicionalmente confirmó que cuatro personas fueron capturadas por la riña, aunque todavía se estudia su responsabilidad. El caso vuelve a despertar una alerta debido al incremento en hechos de intolerancia, donde muchos terminan con consecuencias fatales.

