En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Inpec

Inpec

Ataque sicarial a funcionario del Inpec en Bogotá.jpg
Bogotá

Ataque sicarial a funcionario del Inpec: el panfleto con el que amenazaron al coordinador en Bogotá

Inpec
Bogotá

Ataque sicarial deja gravemente herido a funcionario del Inpec en Bogotá

Cárcel de palogordo en Girón.jpg
Santanderes

Ofrecen $50 millones tras asesinato de guardián del Inpec en Girón, Santander

Asesinan a dragoneante del INPEC en atentado sicarial en el oriente de Cali
Santanderes

Murió funcionario del Inpec tras atentado sicarial ocurrido cerca a la cárcel de Palogordo

Cárcel de Palogordo en Girón.jpg
Santanderes

Herido funcionario del Inpec tras ataque a tiros cuando se dirigía a la cárcel de Girón

Conato de Incendio en cárcel de Barrancabermeja.jpg
Santanderes

Controlan conato de incendio en la cárcel de Barrancabermeja; tres reclusos con afecciones

Asesinan a dragoneante del INPEC en atentado sicarial en el oriente de Cali
Pacífico

Asesinan a dragoneante del Inpec en atentado sicarial en el oriente de Cali

Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Judicial

Alias 'Pocho' será trasladado a La Dorada tras polémica parranda en carcel de Itagüí

Ladrones armados atracaron restaurante en Bogotá
Bogotá

Ladrones armados atracaron restaurante en Bogotá y quedaron en video: uno tenía brazalete Inpec

Dragoneantes del Inpec
Antioquia

Extienden por 3 meses sanción a funcionarios del Inpec implicados en fiesta en la cárcel de Itagüí

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad