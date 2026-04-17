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La CIA no tendría información concreta sobre un plan para atentar contra Iván Cepeda

Mientras el presidente Petro asegura que en la CIA ya hay datos “reales y concretos”, fuentes de alto Gobierno afirman que no existe evidencia ni solicitudes de refuerzo por parte de candidatos como Iván Cepeda.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
X: @IvanCepedaCast
Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Altas fuentes del Gobierno le confirmaron a Blu Radio que no han sido entregados documentos específicos a la Central Intelligence Agency (CIA) de los Estados Unidos, ni ese país tiene información puntual documentada, sobre una amenaza directa o un plan concreto para atentar contra la vida del candidato presidencial Iván Cepeda.

Aunque el presidente Gustavo Petro afirmó a través de X que “ya tiene la CIA los datos reales y concretos” sobre el supuesto plan para atentar contra la vida del senador, ni las Fuerzas Militares ni la Policía tienen en su poder información alguna sobre dicha amenaza. Incluso, hubo una reunión de la junta de inteligencia para tratar este tema y verificar la información y allí se concluyó que no se tenía este tipo de información.

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Adicionalmente, las autoridades confirmaron que hasta la fecha de esta nota periodística, ninguno de los candidatos a la Presidencia que han sido objeto de amenazas contra ellos o sus campañas, ha solicitado refuerzo en su esquema de seguridad.

Una vez se conoció el pronunciamiento del presidente Petro sobre el supuesto plan contra Iván Cepeda, el candidato aseguró que aunque en los últimos meses ha recibido información sobre presuntos planes de atentado en su contra, ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el tema.

Por ahora las autoridades descartan que las agencias de seguridad de los Estados Unidos tengan en su poder información sobre planes concretos para atentar contra la vida de candidatos presidenciales en Colombia. Sin embargo, sí reconocen que la alerta se mantiene sobre todos ellos, por lo que se ofrecen 1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita anticipar o neutralizar dichas amenazas.

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