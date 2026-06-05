María Claudia Tarazona dice que Fiscalía investiga si crimen de Miguel Uribe fue un crimen de Estado

Al cumplirse un año del atentado que acabó con la vida del dirigente político y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, reveló que la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una hipótesis que busca establecer si el crimen podría constituir un crimen de Estado.

Durante una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Tarazona aseguró que, tras una reciente reunión con el equipo especializado que lidera la investigación, conoció que las autoridades no descartan que detrás del asesinato existiera una estructura criminal más amplia que la inicialmente planteada.

“Yo le pregunté a la señora fiscal si esta hipótesis estaba descartada y me dijo que no está descartada”, afirmó Tarazona al referirse a la posibilidad de que el crimen haya contado con participación o articulación desde sectores del Estado.

Según explicó, la principal línea investigativa apunta a la participación de integrantes de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias Iván Márquez, el Zarco Aldinever y alias Kendry. Sin embargo, sostuvo que la Fiscalía analiza si estas estructuras actuaron por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de terceros.



Tarazona relató que los investigadores le expusieron un panorama mucho más complejo de lo que inicialmente se conocía sobre el asesinato de Miguel Uribe: “No fueron tres personas en Bogotá las que organizaron el crimen de Miguel. Esto era una cosa muy grande, muy compleja, que se estaba planeando”, señaló.

Miguel Uribe Turbay fue enterrado: así lo despidió Colombia Foto: AFP

De acuerdo con la viuda del dirigente político, la investigación habría encontrado conexiones entre distintos grupos armados ilegales, redes criminales en varias regiones del país e incluso personas privadas de la libertad que tendrían algún grado de participación en la planeación del atentado.

La entrevistada afirmó que los investigadores continúan analizando documentación relacionada con procesos de negociación adelantados por el Gobierno con grupos armados, especialmente en el marco de la denominada "Paz Total", para determinar si el nombre de Miguel Uribe apareció en conversaciones sostenidas con organizaciones ilegales.

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La hipótesis sobre Venezuela

Otro de los elementos que continúa siendo materia de investigación es la posible procedencia de recursos utilizados para financiar el crimen. Tarazona aseguró que la Fiscalía mantiene la teoría de que dinero destinado a la operación habría salido desde Venezuela. “Hoy se sabe que ese dinero salió de Venezuela”, sostuvo, al referirse a recursos que, según dijo, ascenderían a varios miles de millones de pesos.

Asimismo, indicó que las autoridades consideran probable que tanto Iván Márquez como el Zarco Aldinever continúen con vida y permanezcan en territorio venezolano, pese a versiones que en distintos momentos los dieron por muertos.

Alias 'El Hermano', vinculado en magnicidio contra Miguel Uribe Turbay Foto: suministrada

El duelo de una familia marcada por la violencia

Más allá de las revelaciones sobre el proceso judicial, la entrevista estuvo marcada por el relato íntimo de una familia que continúa enfrentando las consecuencias de la tragedia. A un año de la muerte de Miguel Uribe, Tarazona reconoció que el proceso de duelo sigue siendo una realidad cotidiana para ella y sus hijos.

“Estamos aprendiendo a vivir sin Miguel, reconstruyendo una familia que la violencia rompió y desgarró de la manera más cruel y absurda”, expresó.

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Especialmente emotivas fueron sus referencias a Alejandro, el hijo menor de la pareja, quien recientemente cumplió cinco años y ha comenzado a formular preguntas cada vez más profundas sobre la ausencia de su padre. La esposa del exsenador relató uno de los momentos más difíciles vividos durante este año cuando el niño manifestó su dolor por no haber podido despedirse de su padre.

“Mamá, yo no me pude despedir de mi papá, no pude decirle adiós”, recordó Tarazona entre lágrimas.

Miguel Uribe Turbay fue enterrado: así lo despidió Colombia Foto: AFP

El legado político de Miguel Uribe

Durante la conversación también hubo espacio para reflexionar sobre la figura política de Miguel Uribe y el vacío que, según su esposa, dejó en el escenario nacional. Tarazona aseguró que apenas recientemente comenzó a enfrentar el duelo relacionado con la pérdida del líder político que representaba su esposo.

“Es entender que no vamos a vivir en un país que él hubiera construido para los colombianos”, afirmó. A su juicio, Miguel Uribe representaba una amenaza para las organizaciones criminales debido a sus propuestas en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a grupos armados ilegales.

