María Claudia Tarazona reveló cómo fueron las últimas horas de Miguel Uribe antes del atentado

A pocos días de cumplirse el primer aniversario del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, habló sobre el duelo que ha enfrentado junto a su familia, recordó las últimas horas que compartió con el dirigente político y se refirió al avance de las investigaciones por el magnicidio.

Durante una entrevista en El Radar, Tarazona describió el último año como un proceso marcado por el dolor y la necesidad de reconstruir su vida junto a sus hijos. “Sigo viva y mataron a Miguel, pero yo tengo que seguir viviendo porque tengo cuatro hijos”, afirmó al relatar cómo enfrentó los primeros meses tras la muerte de su esposo.

El último día antes del atentado

La viuda de Miguel Uribe recordó que la noche previa al atentado compartieron una reunión con amigos en la que el entonces precandidato mostró una actitud poco habitual. Según contó, permanecieron juntos hasta la madrugada y él se mostró relajado y alejado de las conversaciones políticas.



Horas después, antes de dirigirse al encuentro político en el Parque El Golfito, en Fontibón, sostuvo una última conversación con su familia. Tarazona recordó una de las frases que le dijo antes de salir de casa: “Nada va a hacer que me pierda un minuto de la vida de Alejandro”. Esa fue la última vez que habló con él.

Críticas a la seguridad y al avance de la investigación

Durante la entrevista, Tarazona rechazó las afirmaciones según las cuales el esquema de seguridad de Miguel Uribe se habría debilitado por haber permanecido hasta altas horas de la noche en una reunión social. Aseguró que el esquema operaba mediante turnos y que la protección asignada debía distribuirse entre varios integrantes de la familia.

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También insistió en que el ambiente político previo al atentado era complejo y señaló que existían preocupaciones relacionadas con la seguridad del entonces precandidato presidencial.

Sobre el caso judicial, afirmó que se opondrá al preacuerdo entre la Fiscalía y alias El Costeño. “El 17 de junio voy a comparecer a la audiencia” para exponer las razones de su desacuerdo, señaló. Además, sostuvo que espera que la investigación permita identificar a todos los responsables del crimen.