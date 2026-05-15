Los detalles del preacuerdo que rechaza la familia de Miguel Uribe Turbay: 'Costeño' pagaría 26 años

Dentro del acuerdo judicial, alias 'El Costeño' aceptaría una condena de 26 años y 3 meses de prisión, que hasta ahora sería la pena más alta impuesta mediante terminación anticipada del proceso dentro de este caso.

Según la investigación, Arteaga Hernández es señalado de haber articulado el plan criminal y de definir los roles que cumplieron los demás implicados antes, durante y después del ataque armado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente coordinó varias reuniones realizadas el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores en la localidad de Bosa y otros puntos de Bogotá, con el propósito de organizar la ejecución del atentado.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, alias 'Chipi' también habría participado en las labores de vigilancia y reconocimiento previo del lugar donde ocurrió el ataque.



La investigación indica además que presuntamente fue el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay y de hacer seguimiento directo a la ejecución de la acción criminal.

Por estos hechos, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas dentro del proceso judicial.

Entre los procesados aparece Simeón Pérez Marroquín, señalado como presunto intermediario entre quienes habrían determinado el homicidio, así como Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes ya fueron condenados a penas superiores a 21 años de prisión bajo preacuerdo.

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Además del proceso por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, alias 'El Costeño' enfrenta otros casos penales por asesinatos.

Uno de ellos está relacionado con el homicidio de un hombre ocurrido el 15 de junio de 2024. Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indican que, en su presunta condición de cabecilla de una estructura delincuencial dedicada a homicidios, microtráfico y otras actividades ilícitas, habría ordenado ese crimen en medio de disputas por el control de la venta de estupefacientes.

El otro proceso en su contra está vinculado al asesinato de un comerciante mexicano de productos tecnológicos de 54 años, ocurrido el 30 de junio de 2024 en el barrio El Poblado, en Medellín.

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Las evidencias recopiladas por la Fiscalía señalan que Elder José Arteaga Hernández y otro hombre habrían viajado desde Bogotá hacia Medellín para coordinar detalles relacionados con la ejecución de la acción sicarial.