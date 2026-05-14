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Lista la preselección de la Selección Colombia para el Mundial 2026: sorpresas en los 55 futbolistas

Selección Colombia
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 14 de may, 2026

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, acaba de revelar la lista de los 55 futbolistas preseleccionados para representar a la tricolor en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dentro del listado aparecen referentes históricos como James Rodríguez, David Ospina y Juan Cuadrado, junto a figuras actuales como Luis Díaz y Jhon Durán.

La nómina no corresponde a la convocatoria oficial final, sino a la lista previa exigida por la FIFA para bloquear administrativamente a los jugadores elegibles para la competencia.

¿Quiénes son los 55 jugadores de la lista previa de Colombia?

Arqueros

  • Kevin Mier
  • Álvaro Montero
  • Mosquera Marmolejo
  • David Ospina
  • Aldair Quintana
  • Camilo Vargas

Defensas

  • Álvaro Angulo
  • Santiago Arias
  • Cristian Borja
  • Juan Cabal
  • Carlos Cuesta
  • Willer Ditta
  • Junior Hernández
  • John Lucumí
  • Deiver Machado
  • Jerry Mina
  • Johan Mojica
  • Gerson Mosquera
  • Daniel Muñoz
  • Eider Ocampo
  • André Felipe Román
  • Johan Romaña
  • Davinson Sánchez

Volantes

  • Yaser Asprilla
  • Jordan Barrera
  • Wilmar Barrios
  • Hamilton Campaz
  • Jorge Carrascal
  • Kevin Castaño
  • Nelson Deossa
  • Andrés Gómez
  • Sebastián Gómez
  • Jefferson Lerma
  • John Steven Mendoza
  • Juan Camilo Portilla
  • Gustavo Puerta
  • Juan Fernando Quintero
  • John Solís
  • James Rodríguez

Delanteros

  • John Arias
  • Rafael Santos Borré
  • Johan Carbonero
  • Jhon Córdoba
  • Juan Cuadrado
  • Jhon Durán
  • Juan Camilo Hernández
  • Luis Díaz
  • Juan Manuel Rengifo
  • Johan Rojas
  • Luis Suárez
  • Sebastián Villa
  • Néiser Villarreal
  • Kevin Viveros

¿Cuáles son las sorpresas en la preselección?

Uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de Juan Cuadrado y David Ospina, jugadores con amplio recorrido en la Selección Colombia y que vuelven a figurar entre los elegibles para el Mundial.

También aparecen futbolistas jóvenes que han venido ganando protagonismo durante los últimos meses, como Yaser Asprilla, Gustavo Puerta, Johan Rojas y Néiser Villarreal.

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