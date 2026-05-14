Lista la preselección de la Selección Colombia para el Mundial 2026: sorpresas en los 55 futbolistas

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, acaba de revelar la lista de los 55 futbolistas preseleccionados para representar a la tricolor en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dentro del listado aparecen referentes históricos como James Rodríguez, David Ospina y Juan Cuadrado, junto a figuras actuales como Luis Díaz y Jhon Durán.

La nómina no corresponde a la convocatoria oficial final, sino a la lista previa exigida por la FIFA para bloquear administrativamente a los jugadores elegibles para la competencia.

¿Quiénes son los 55 jugadores de la lista previa de Colombia?

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

John Lucumí

Deiver Machado

Jerry Mina

Johan Mojica

Gerson Mosquera

Daniel Muñoz

Eider Ocampo

André Felipe Román

Johan Romaña

Davinson Sánchez

Volantes

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Hamilton Campaz

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Nelson Deossa

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

John Steven Mendoza

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

John Solís

James Rodríguez

Delanteros

John Arias

Rafael Santos Borré

Johan Carbonero

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Jhon Durán

Juan Camilo Hernández

Luis Díaz

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

¿Cuáles son las sorpresas en la preselección?

Uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de Juan Cuadrado y David Ospina, jugadores con amplio recorrido en la Selección Colombia y que vuelven a figurar entre los elegibles para el Mundial.



También aparecen futbolistas jóvenes que han venido ganando protagonismo durante los últimos meses, como Yaser Asprilla, Gustavo Puerta, Johan Rojas y Néiser Villarreal.