Lista la preselección de la Selección Colombia para el Mundial 2026: sorpresas en los 55 futbolistas

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, acaba de revelar la lista de los 55 futbolistas preseleccionados para representar a la tricolor en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Dentro del listado aparecen referentes históricos como James Rodríguez, David Ospina y Juan Cuadrado, junto a figuras actuales como Luis Díaz y Jhon Durán.
La nómina no corresponde a la convocatoria oficial final, sino a la lista previa exigida por la FIFA para bloquear administrativamente a los jugadores elegibles para la competencia.
¿Quiénes son los 55 jugadores de la lista previa de Colombia?
Arqueros
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
Defensas
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Cristian Borja
- Juan Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Junior Hernández
- John Lucumí
- Deiver Machado
- Jerry Mina
- Johan Mojica
- Gerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Eider Ocampo
- André Felipe Román
- Johan Romaña
- Davinson Sánchez
Volantes
- Yaser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wilmar Barrios
- Hamilton Campaz
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Nelson Deossa
- Andrés Gómez
- Sebastián Gómez
- Jefferson Lerma
- John Steven Mendoza
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Fernando Quintero
- John Solís
- James Rodríguez
Delanteros
- John Arias
- Rafael Santos Borré
- Johan Carbonero
- Jhon Córdoba
- Juan Cuadrado
- Jhon Durán
- Juan Camilo Hernández
- Luis Díaz
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Luis Suárez
- Sebastián Villa
- Néiser Villarreal
- Kevin Viveros
¿Cuáles son las sorpresas en la preselección?
Uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de Juan Cuadrado y David Ospina, jugadores con amplio recorrido en la Selección Colombia y que vuelven a figurar entre los elegibles para el Mundial.
También aparecen futbolistas jóvenes que han venido ganando protagonismo durante los últimos meses, como Yaser Asprilla, Gustavo Puerta, Johan Rojas y Néiser Villarreal.