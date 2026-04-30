Selección Colombia tendría importante modificación antes de viajar al Mundial 2026

La Selección Colombia podría tener un cambio clave en su hoja de ruta antes del Mundial de 2026. Según información revelada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, el cuerpo técnico y varios jugadores estarían impulsando una modificación logística que alteraría el plan inicial de concentración del equipo.

En un principio, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a través de su presidente Ramón Jesurún, había comunicado que el equipo se reuniría en Medellín a partir del 25 de mayo. Posteriormente, la delegación viajaría para disputar su último partido de preparación en territorio nacional antes de emprender rumbo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, fuentes cercanas a la federación señalan que el plan podría cambiar de forma significativa. La nueva propuesta, respaldada por el entrenador y varios futbolistas, contempla realizar toda la concentración directamente en Bogotá, evitando así el paso previo por Medellín.



¿Por qué no ir a Medellín?

La razón principal de esta modificación sería logística. Centralizar la preparación en la capital facilitaría desplazamientos, organización de entrenamientos y coordinación general en la fase previa al torneo. Además, algunos jugadores han solicitado un margen adicional antes de unirse al grupo, con el objetivo de descansar tras sus compromisos en clubes y compartir unos días con sus familias.

Selección Colombia Foto: AFP

De concretarse este ajuste, el equipo no se reuniría de manera completa desde el 25 de mayo, sino que el grupo se iría integrando progresivamente. La idea es que todos los convocados estén presentes hacia finales de mayo o antes del último amistoso programado en Bogotá.



Cabe recordar que, por temas legales relacionados con los periodos de vacaciones de los futbolistas, la concentración formal no puede iniciarse de inmediato. Por ello, estas reuniones suelen manejarse como encuentros informales o progresivos, donde los jugadores se incorporan paulatinamente y se reúnen principalmente en los lugares de entrenamiento.

Así las cosas, la decisión final de la FCF será determinante para definir la logística de la Selección Colombia en la antesala del Mundial, donde la tricolor está sembrada en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.