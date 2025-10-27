Simulador de la Liga BetPlay: calcule los resultados que su equipo necesita para clasificar

La Liga BetPlay II-2025 entra en su recta final y la emoción por conocer los ocho clasificados a los cuadrangulares está en su punto más alto. Con solo tres fechas por jugar, los márgenes son mínimos y cada gol puede definir la suerte de los equipos que sueñan con la estrella de fin de año.

Para los hinchas que quieren hacer cuentas y saber qué resultados necesita su club, ya está disponible el Simulador de la Liga BetPlay, una herramienta interactiva que permite proyectar la tabla de posiciones en tiempo real según los marcadores que el usuario elija.



Así está la Liga BetPlay tras la fecha 17

Después de 17 jornadas, Atlético Bucaramanga es el líder con 34 puntos y una diferencia de gol de +16, seguido por Atlético Nacional, Junior, Medellín y Fortaleza, todos muy cerca entre los 31 y 32 puntos.

En la mitad de la tabla, equipos como Tolima, Águilas Doradas, América, Alianza y Santa Fe siguen en la pelea, mientras que Millonarios, Cali y Once Caldas dependen de un cierre perfecto para meterse al grupo de los ocho.

En la parte baja, Envigado, Boyacá Chicó, Pasto y La Equidad ya piensan más la próxima temporada.



Los partidos decisivos que quedan en Liga BetPlay

El calendario del torneo ofrece cruces directos que pueden cambiar todo:



Jornada 18: Junior vs. Santa Fe, Medellín vs. Bucaramanga y Millonarios vs. Once Caldas.

Junior vs. Santa Fe, Medellín vs. Bucaramanga y Millonarios vs. Once Caldas. Jornada 19: Tolima vs. Llaneros, Nacional vs. Águilas Doradas, América vs. Unión Magdalena y Envigado vs. Millonarios

Tolima vs. Llaneros, Nacional vs. Águilas Doradas, América vs. Unión Magdalena y Envigado vs. Millonarios Jornada 20: Junior vs. Nacional, América vs. Medellín y Boyacá Chicó vs. Millonarios cierran el todos contra todos con duelos que pueden definir la clasificación final.

El simulador incluye estos encuentros y permite ingresar los resultados de cada partido. Con cada marcador, la tabla de posiciones se actualiza automáticamente: puntos, partidos jugados, goles a favor, goles en contra y diferencia de gol.

De esa manera, cada hincha puede jugar con los escenarios posibles: qué pasa si su equipo gana los tres partidos, si empata alguno o incluso si pierde un juego clave.



Solo los ocho primeros clasifican

El sistema de competencia de la Liga BetPlay Dimayor es claro: solo los ocho mejores equipos en la tabla avanzan a los cuadrangulares semifinales. Allí se dividen en dos grupos de cuatro y los ganadores de cada uno disputarán la gran final.

Por eso, cada punto en estas tres jornadas restantes será determinante. Con el Simulador de la Liga BetPlay, los aficionados pueden hacer cuentas, analizar la tabla y entender qué necesita su equipo para seguir soñando con el título.

