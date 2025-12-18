Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos de Colombia, gracias a un formato innovador que combina el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta fusión entre números, astrología y suerte ha despertado el interés de miles de jugadores en todo el país.

Cada tarde, los apostadores participan guiados por su intuición y la influencia astral, lo que convierte a este sorteo en una experiencia diferente frente a otras opciones del mercado. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 18 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se distingue por una mecánica sencilla y flexible, que permite múltiples combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar de manera opcional por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado notablemente la participación a nivel nacional.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por ser un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos, lo que lo hace atractivo para una amplia variedad de apostadores:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000 por jugada.

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos autorizados, garantizando seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con antigüedad no mayor a 30 días.

Con una propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una alternativa atractiva para quienes buscan algo más que un sorteo tradicional. La combinación de azar, tradición y astrología sigue conquistando a los jugadores que desean vivir una experiencia única al momento de apostar.