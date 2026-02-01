Fuertes lluvias obligan a aplazar el partido de Millonarios e Independiente Medellín en El Campín

El partido entre Millonarios e Independiente Medellín, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, fue suspendido este domingo por la fuerte lluvia que afectó el estado del terreno de juego del estadio El Campín, de Bogotá.

El encuentro fue detenido sobre el minuto 60 cuando el marcador estaba 0-0, debido a las amplias zonas encharcadas que impedían el normal desarrollo del juego y representaban un riesgo para los jugadores, sin que de momento se confirme si se reanuda esta noche o se programa para otra fecha.

Millonarios y Medellín llegaban a este compromiso en la parte baja de la tabla, con el conjunto bogotano en la decimoctava posición y sin puntos, y el equipo antioqueño en la decimoséptima casilla, también sin unidades, tras sus presentaciones en las primeras jornadas.

Más temprano, en otro juego de la cuarta fecha, Once Caldas y Jaguares de Córdoba empataron 1-1 en Manizales en un partido dominado por el conjunto local, que se adelantó con un gol de Dayro Moreno, pero vio frustradas sus opciones de victoria por la eficacia defensiva del rival y la actuación destacada del portero Diego Martínez.

La cuarta fecha del Apertura comenzó el sábado con el empate 1-1 entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza, y la victoria 1-0 de Santa Fe sobre Boyacá Chicó en un partido apretado en Tunja (centro), donde el cuadro bogotano encontró el gol de la victoria en el minuto 90+7 cuando el defensor Emanuel Olivera conectó de cabeza un centro de Nahuel Bustos para sellar el triunfo que le permite llegar a seis puntos.

La jornada continuó este domingo con la goleada por 5-0 de Atlético Bucaramanga sobre Alianza y proseguirá este lunes con los encuentros Internacional de Bogotá-Tolima y Deportivo Pereira-Junior, mientras que se cerrará el miércoles con el partido entre Atlético Nacional y América de Cali.

Nacional disputó el sábado un partido amistoso internacional en Medellín frente al Inter Miami, liderado por Lionel Messi, que el equipo estadounidense ganó por 1-2.