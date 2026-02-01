En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fuertes lluvias obligan a aplazar el partido de Millonarios e Independiente Medellín en El Campín

Fuertes lluvias obligan a aplazar el partido de Millonarios e Independiente Medellín en El Campín

Millonarios y Medellín llegaban a este compromiso en la parte baja de la tabla, con el conjunto bogotano en la decimoctava posición y sin puntos.

Fuertes lluvias obligan a suspender el partido de Millonarios e Independiente Medellín en El Campín
Fuertes lluvias obligan a suspender el partido de Millonarios e Independiente Medellín en El Campín
Foto: X @MillosFCoficial
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad