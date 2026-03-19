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Blu Radio  / Salud  / Suspendido provisionalmente Lain Eduardo López, interventor de Asmet Salud EPS

Suspendido provisionalmente Lain Eduardo López, interventor de Asmet Salud EPS

La Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses a Lain Eduardo López, con él, es el cuarto interventor designado por el Gobierno.

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