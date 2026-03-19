Suspendido provisionalmente Lain Eduardo López, interventor de Asmet Salud EPS

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al actual agente especial interventor de Asmet Salud EPS, Lain Eduardo López Martínez, por el presunto deterioro en la prestación del servicio de salud a los usuarios de esa entidad.

El organismo de control también abrió investigación disciplinaria contra cinco exagentes especiales interventores de la EPS desde 2023 a la fecha.

La Procuraduría busca establecer si los funcionarios incumplieron sus deberes durante la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que, al parecer, aumentaron las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como las acciones de tutela e incidentes de desacato presentados por los afiliados.

Además, el Ministerio Público también indaga por un posible deterioro en la sostenibilidad financiera de la EPS, reflejado en el aumento de la siniestralidad, presuntas irregularidades en la contratación, incremento de pasivos y una eventual disminución del patrimonio.



La decisión se adoptó tras visitas preventivas realizadas por la Procuraduría para verificar la gestión durante la intervención, en las que se habría evidenciado que las medidas adoptadas no mejoraron el acceso a los servicios de salud y, por el contrario, podrían haber generado una atención precaria e ineficiente para 1.585.721 afiliados, de los cuales el 96 % pertenece al régimen subsidiado.