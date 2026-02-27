En vivo
Blu Radio  / Nación  / Suspenden servicios a más de 57.000 usuarios de Asmetsalud en Caquetá

Suspenden servicios a más de 57.000 usuarios de Asmetsalud en Caquetá

Más de 57.000 usuarios de la EPS Asmetsalud resultaron afectados tras suspensión de servicios por parte de la ESE Fabio Jaramillo, entidad que opera en municipios de Solano, Milán, Valparaíso y Solita, en Caquetá.

