¿Más de un salario mínimo? Esto ganó un joven en un solo día cantando en TransMilenio

A través de su cuenta de TikTok, un joven relató cuánto ganó por cantar en TransMilenio, una actividad que, aunque para muchos puede ser molesta, para ellos puede salir rentable, o así lo hizo saber este hombre en su video en donde la cifra que, incluso, hace una persona que gana el salario mínimo.

En su video, el joven mostró que reunió principalmente monedas y unos cuantos billetes en tan solo cinco horas de trabajo y moviéndose entre articulados por toda la ciudad. A inicio se vio toda una montaña de dinero y que al contar dio la cifra de 135.000 pesos, es decir, más que un salario mínimo en donde el día se encuentra sobre los 58.353 pesos pese al aumento del 23 %.

“Terminamos de contar, esto nos hicimos en billetes y en monedas. Cada monto está de 2.000 y las monedas de 50. Primero los billetes que fueron $57.000. Mientras que en las monedas fueron $78.000 pesos, en un total de $135.000 (…) Gracias por el apoyo y en los que en verdad valoran el arte”, fueron las palabras del chico al contar la impresionante cifra que consiguió por cantar en TransMilenio.

En total, si al día siempre consigue la misma cifra de dinero, al mes estaría ganando aproximadamente 2.970.000 de pesos, es decir, más que el salario mínimo en Colombia y sin prestaciones de ley, con horarios mucho más cortos, cifras que han causado polémica en redes sociales de cuánto estaría ganando un vendedor en el transporte público.



“Por eso no doy... por más triste que sea la historia, también tengo necesidades”; “Parcero, haga esto en silencio, suba al éxito en silencio, próspere en silencio”, “y yo por el mínimo 44 horas semanales”; “Que chimba que le vaya bien parcero, lo sigo desde hace mucho”, fueron algunos comentarios que se generaron a partir de este video, el cual generó todo un debate.