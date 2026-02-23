En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Más de un salario mínimo? Esto ganó un joven en un solo día cantando en TransMilenio

¿Más de un salario mínimo? Esto ganó un joven en un solo día cantando en TransMilenio

La cifra que entregó sorprendió a muchos, en especial por el tipo de ruta que hace y el tiempo que trabaja en los articulados para conseguir ese dinero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad