Si un futbolista del FC Barcelona llega tarde deberá pagar lo mismo que cuesta un Audi

En el fútbol existen diversos métodos disciplinarios que dependen del técnico de turno y las directrices de la propia institución, que, en algunos casos, suelen ser más exigente que en otros. Como lo ha sido Hansi Flick desde su llegada al FC Barcelona y que ha impuesto reglas rigurosas para tener un equipo de alta calidad.

Así lo ha hecho saber en una reciente entrevista con el programa ‘El Hormiguero’ Pedri, mediocampista del FC Barcelona, en donde contó que es casi imposible llegar tarde a reunirse con el equipo, en especial por la millonaria cifra que se ha impuesto de multa y si no se da el tiempo es mucho mejor no llegar.

“No juegas y se ha cambiado un poco. Después de años ha hecho de capitán (Pedri), pero ahora que hay que soltar pasta. Es el día de partido, si llegas 20 minutos tarde mejor no llegar o di que estuviste malo, de verdad, sale mucho mejor. Si llegas 10, lo mismo (…) Mucho más que 3.000, más de 20.000. Por ahí va la cosa, unos 40.000, no diremos la cifra exacta. ¿Prefieres no llegar o pagarlos?”, contó el futbolista del FC Barcelona.

Jules Koundé, futbolista francés que juega con el Barcelona Foto: AFP

Una cifra que sorprendió a más de uno, pues con 40.000 euros (más de 170 millones de pesos) muchas personas podrían adquirir bienes de alto valor que, en este caso, son entregados al club por el mal comportamiento y puntualmente por llegar tarde el día del partido, según los parámetros del técnico Flick.



Por poner un ejemplo, en la marca Audi se consiguen vehículo Q2/21 en 126 millones de pesos, o referencias A3/A4 en $156 millones, es decir, que con lo que paga un futbolista del FC Barcelona, una persona podría tener un carro de alta gama o poner la cuota inicial de un apartamento en un buen sector en Bogotá.