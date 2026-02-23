Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 23 de febrero

El lunes 23 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca – Sorteo 4791

El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4158

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 23 de febrero de 2026 es el: XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!

Resultados Miloto 23 de febrero

Durante el sorteo XXXX, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: X - X - X - X - X. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.



Resultados ColorLoto del 23 de febrero de 2026: sorteo 157

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas:



Baloto y Revancha: nuevos acumulados

Baloto: Los números fueron X - X - X - X - X con la Superbalota XX. Aunque no hubo ganador del gran acumulado en estos sorteos, se registraron más de 33.000 ganadores en categorías menores.

Revancha: Los números ganadores fueron X - X - X - X -X Superbalota XX.