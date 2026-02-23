En vivo
Bogotá

Video: este es el momento exacto en que Diana Ospina se reencuentra con su familia

La mujer fue hallada con vida en la vía que conecta Bogotá-Choachí en una zona boscosa. Fue víctima de un paseo millonario luego de una fiesta en Chapinero.

