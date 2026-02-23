Video: este es el momento exacto en que Diana Ospina se reencuentra con su familia

Tras ser hallada con vida en la vía que conecta Bogotá con Choachí, Cundinamarca, Diana Ospina se reencontró con su familia en horas de la noche este lunes, 23 de febrero, en donde, por supuesto, la emoción de verla sana y salva fue notable por parte de sus seres queridos.

En video quedó el momento exacto en donde llegó en una patrulla -la misma que la encontró con vida- a donde sus familiares, que, al verla, no pensaron en más si no en abrazarla y agradecer que se encontraba sana y salva en medio de casi 24 horas tensión sin conocer su paradero.

La última vez que sus familiares tuvieron información de su paradero fue minutos antes de llegar a su casa, según relató Acosta Ospina, su sobrina, pues había enviado un mensaje a sus amigos a quienes les envió las placas del vehículo que la llevaba hacía su casa en Santa María del Lago en la localidad de Engativá.

Ellos revisaron sus datos en el computador personal y, allí, evidenciaron que el mensaje en el que enviaba la placa del vehículo fue eliminado para todos. También detectaron movimientos bancarios con retiros de dinero de su cuenta en Davivienda.



“Después no sabemos qué haya pasado con ella, porque la persona que le cogió el teléfono le dio eliminar para todos ese mensaje con el número de la placa, y no tenemos cómo contactar, no sabemos aún si de verdad era un taxi, si era un Uber o si era otra persona. Y, como te digo, hasta el momento ni siquiera la discoteca Theatron se ha pronunciado, no tenemos cámaras, no tenemos nada”, dijo la sobrina.

Afortunadamente se dio su hallazgo en horas de la noche de este lunes, en donde fue encontrada sana y salva, pero afectada por el paseo millonario que sufrió y en donde perdió aproximadamente más de 150 millones de pesos.