Tras el reencuentro, 'Oasis' de Bad Bunny y J Balvin volvió a entrar al top 10 global

En 2019, Benito Antonio Martínez Ocasio y José Osorio Balvin, conocidos como Bad Bunny y J Balvin, se volvieron en dúo del género urbano a nivel mundial más querido de la época y sus canciones eran las más escuchadas en varios países.

De ahí nació Oasis, un álbum que marcó un antes y un después en la vida de los dos artistas, en especial del puertorriqueño que terminó de dar el salto mundial. Pero por cosas de la vida y diferencias personales, por año esta pareja se separó y se alejaron en lo artístico y personal.

J Balvin y Bad Bunny // Foto: AFP

Eso hasta finales del 2025 cuando en Ciudad de México, en el marco del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, ambos volvieron a cantar juntos en un escenario y le contaron al mundo que las diferencias habían terminado y, en 2026, Oasis volvió al top 10 global de álbumes más escuchados, demostrando que ha sido uno de los más importantes de la carrera de ambos.

“Si hay una revolución en el nuevo mercado crossover, estos artistas la han llevado a cabo manteniéndose fieles a sus principios y explotando las riquezas sonoras y sociales de sus países, no las de Estados Unidos, en busca de oro. En lugar de ofrecer al público caucásico indicaciones líricas de lo que piensan, Balvin y Bunny hacen que seas tú quien acuda a ellos, con solo un sentido compartido de musicalidad explosiva, francamente experimental, y un ritmo casi brutalmente propulsor”, indicó Variety de este álbum.

