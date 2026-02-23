Alias 'Gabriela' pagará 21 años de prisión por el asesinato de Miguel Uribe

Luego de que, en su momento, la Fiscalía General de la Nación radicara un escrito de acuasación en contra de Katherine Martínez, alias ‘Gabriela’, por el caso del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, este lunes, 23 de febrero, una jueza de Bogotá dio la sentencia de 21 años de prisión

La decisión se da luego de que la jueza avalara el preacuerdo entre la mujer y la Fiscalía.De acuerdo con las pruebas, ‘Gabriela’ hizo parte de la organización ante y durante el atentado que sufrió el precandidato presidencial, incluso, fue una de las personas que le entregó el arma homicida al joven que disparó el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito contra Miguel Uribe.

Alias 'Gabriela', implicada en atentado contra Miguel Uribe Turbay Foto suministrada

“De acuerdo con este plan, el 7 de junio de 2025, día de los hechos, Katherine Andrea Martínez Martínez se desplaza a la localidad de Suba y recoge el arma de fuego. En la tarde del día 7, se desplaza al Parque El Golfito en un vehículo contratado a través de plataforma, llevando consigo el arma de fuego tipo pistola marca Glock, que fue modificada en sus características de fabricación u origen para aumentar su letalidad, arma con la que se cometería el homicidio”, indicó la jueza.

Se reunió con el menor el día del atentado en donde ella misma le entregó el arma y, a su vez, era parte de la operación de huida del homicida, la cual fracasó en el lugar de los hechos.



Los investigadores de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá establecieron que, desde enero de 2025, la acusada habría ingresado a una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes y a la comisión de homicidios selectivos en distintas zonas de la capital. Fue capturada el 14 de junio de 2025 en Florencia, Caquetá, de donde fue trasladada hasta la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.