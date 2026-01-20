En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / El reversazo de Fiscalía frente a imputación contra el director de la UNP por caso Miguel Uribe

El reversazo de Fiscalía frente a imputación contra el director de la UNP por caso Miguel Uribe

La historia es la siguiente: el 11 de junio de 2025, es decir cuatro días después del atentado contra Uribe Turbay, llegó por reparto al despacho de la fiscal 295 seccional de Bogotá, una denuncia entablada por el abogado Víctor Mosquera en contra de Augusto Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión, porque presuntamente había rechazado en varias oportunidades la solicitud de refuerzo del esquema de seguridad del congresista.

Publicidad

Publicidad

Publicidad