En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Imputarán a Augusto Rodríguez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Imputarán a Augusto Rodríguez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

De acuerdo con la Fiscalía, la conducta atribuida al funcionario estaría asociada a la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales, pese a las advertencias existentes sobre los riesgos que enfrentaba el precandidato.

Imputarán a Augusto Rodríguez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Imputarán a Augusto Rodríguez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad