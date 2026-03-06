En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Metro de Medellín será gratuito para facilitar la movilidad durante las elecciones

Metro de Medellín será gratuito para facilitar la movilidad durante las elecciones

La medida regirá solo en algunas líneas del sistema desde el inicio de su operación y hasta las de la tarde este domingo 8 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad