Metro de Medellín será gratuito para facilitar la movilidad durante las elecciones

Los ciudadanos que se movilizan este domingo 8 de marzo para participar en la jornada de elecciones podrán hacerlo sin costo en varias líneas de Metro de Medellín, gracias a una medida excepcional que busca facilitar el acceso a los puestos de votación.

La iniciativa se adopta en cumplimiento del Acuerdo Metropolitano N.º 3 de 2026, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual autoriza la implementación de una tarifa diferencial transitoria durante los comicios.

La gratuidad total aplicará desde el inicio de la operación comercial de las líneas A y B del metro y T del Tranvía, que comienzan a las 5:00 de la mañana y se mantendrá hasta las 6:00 de la tarde. La disposición también busca facilitar el traslado de los jurados de votación y testigos electorales designados para el desarrollo de la jornada.

La medida también estará vigente para las líneas de metrocables K, J, H, M y P, que conectan sectores como Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho, y que inician operación a partir de las 7:00 de la mañana.



No obstante, el Metro de Medellín indicó que las líneas de buses 1, 2 y O, el metrocable línea L hacia el Parque Arví, así como las rutas integradas o alimentadoras correspondientes a las cuencas 3 y 6 no tendrán este beneficio.

La empresa de transporte recomendó a los usuarios organizar sus desplazamientos con anticipación, tener presente el horario en el que estará vigente la gratuidad y contar con su tarjeta Cívica previamente recargada, además de hacer un uso adecuado de la red para asegurar viajes tranquilos durante toda la jornada.

La empresa indicó también que está prohibido realizar actividades de proselitismo dentro de los espacios de la red de transporte y no está permitida ninguna forma de propaganda electoral. De igual manera, está prohibida la producción o difusión de contenidos multimedia con fines electorales dentro de la red, incluyendo grabación de videos, perifoneo y distribución de volantes.