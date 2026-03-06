En vivo
Empresas siguen afrontando gran reto con IA: expertos resolverán dudas en Bogotá

Empresas siguen afrontando gran reto con IA: expertos resolverán dudas en Bogotá

La IA pasó de promesa a presión competitiva, el debate dejó de ser “qué puede hacer” y se volvió “qué cambia en el estado de resultados”.

