Empresas siguen afrontando gran reto con IA: expertos resolverán dudas en Bogotá

Bogotá será sede del AI Summit Colombia 2026 los próximos 7 y 8 de mayo, un encuentro que reunirá a líderes empresariales, equipos de innovación y tomadores de decisiones que ya están aplicando inteligencia artificial o buscan convertirla en resultados concretos para sus organizaciones.

En Colombia, un informe de International Data Corporation (IDC) de noviembre de 2025 reveló que el 66 % de las empresas ya superó la etapa inicial de adopción de inteligencia artificial: 41 % se encuentra en una fase intermedia y 26 % en una etapa avanzada. Sin embargo, el mismo estudio advierte que dos tercios de las organizaciones enfrentan escasez de talento especializado y falta de claridad sobre los roles relacionados con IA.

El AI Summit Colombia 2026, co-creado por Colombia Tech Week y Truora, busca condensar en dos días aprendizajes y experiencias que a muchas empresas les toman meses de prueba y error. Según Daniel Bilbao, cofundador de Truora, implementar inteligencia artificial puede generar grandes retornos, pero el reto está en pasar de la experimentación a una adopción organizada y efectiva.

Los organizadores coinciden en que el principal obstáculo no es el acceso a la tecnología, sino la ejecución. Factores como barreras culturales, ausencia de hojas de ruta y dificultades para medir el impacto financiero suelen frenar los proyectos. Laura Forero, del equipo de Colombia Tech Week, señala que en muchas compañías algunas áreas avanzan con rapidez mientras otras no logran adaptarse al ritmo que exige el negocio.



El encuentro incluirá escenarios por industria —como banca, retail, salud, educación y gobierno— además de talleres prácticos, espacios de trabajo y networking entre ejecutivos. El evento busca llevar la conversación sobre inteligencia artificial desde la inspiración hacia la ejecución y la medición de resultados concretos.